太陽能做中學　SAE合辦全國高中職迷你太陽能車賽

綠能教育向下扎根！大葉大學機械與自動化工程學系攜手SAE中華民國自動機工程學會，22日舉辦「第三屆全國高中高職迷你太陽能車競賽」，讓高中職學生從實作中學習太陽能原理及應用，認識綠能科技。

大葉大學副校長葉釋仁表示，綠能是全球趨勢，政府近年積極推動太陽能光電等綠能產業，綠能科技也一直是大葉大學的研發重點。這項賽事如今已邁入第三屆，期待透過設計、組裝與比賽的過程，培養學生成為學用合一的綠能科技人才。



▲「第三屆全國高中高職迷你太陽能車競賽」有37隊參賽。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

目前全國大專院校環保節能車大賽的電動車與省油車紀錄保持人都是大葉大學，連年挑戰節能車大賽的好成績讓大葉大學機械系獲得SAE中華民國自動機工程學會的青睞，去年開始與大葉大學合辦高中高職迷你太陽能車競賽。



▲和美高中F組勇奪行駛計時競賽第一名。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

工學院院長陳郁文指出，「第三屆全國高中高職迷你太陽能車競賽」共有37支隊伍、99位同學參賽，為了讓太陽能技術向下扎根，系上也搭配比賽，在12月初推出太陽能車研習營，教導有志挑戰賽事的高中職選手，如何以力學原理為基礎，設計迷你太陽能車。比賽分行駛計時競賽、車輛拔河競賽、創新技術競賽三大類，冠軍獎金新台幣8千元，亞軍獎金5千元，季軍獎金3千元。



▲大葉大學葉釋仁副校長(右)頒發車輛拔河競賽冠軍給彰師附工李凌維。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

機械系主任紀華偉說，車輛設計、速度、拉力都是獲勝關鍵，一旦沒有調校正確，可能就相差好幾個名次。為期一天的比賽，第一階段先進行行駛計時競賽，計時賽同時也是資格賽，參賽車輛必須在30秒內從起始線行駛到終點線，如果偏離跑道或者逾時，視同喪失比賽資格，就不能再比第二階段的創新技術競賽跟第三階段的車輛拔河競賽。



▲「第三屆全國高中高職迷你太陽能車競賽」有37隊參賽。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

頒獎典禮由SAE中華民國自動機工程學會黃天助秘書長、大葉大學葉釋仁副校長、裁判長張義芳教授等人頒獎，比賽最後車輛拔河競賽由彰師附工A組獲得第一名，彰師附工D組第二名，和美高中B組第三名；創新技術競賽由和美高中C組榮獲第一名，彰師附工A組第二名，霧峰農工D組第三名；行駛計時競賽則由和美高中F組勇奪第一名，和美高中D組第二名，和美高中E組第三名。



▲「第三屆全國高中高職迷你太陽能車競賽」競爭激烈。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

囊括車輛拔河競賽冠軍與創新技術競賽亞軍的彰師附工機械科二年級學生李凌維說，他在網路上看到比賽辦法就覺得很感興趣，想要挑戰看看，因為本身念機械科，平常就會接觸到洗床車床，所以對精度要求很高，一開始製作太陽能車時，尺寸精度不準，調整了很多次才完成，很開心能成為現場唯一拿到兩個前三名的隊伍。