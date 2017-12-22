應華成功切入電動車市場 對日本第一化成再加碼14%

沖壓件廠應華精密 (5392-TW)) 積極切入車用電子事業，該公司今 (22) 日宣布以超過 1 億元加碼購入日本車用零組件廠第一化成 (KKA)14% 的股權，也使應華精密對第一化成的持股比例由 20% 增加到 34%，使應華精密對第一化成的綜合持股超過五成，進一步而言，能率集團已取得第一化成的 100% 股權。

而能率集團所看重的則是，日本第一化成的電動車零組件已成功切人車廠客戶，可望明年明年起放量出貨。

應華精密表示，該公司將結合日本第一化成於車用塑膠零組件的資源，透過金屬搭配塑膠之方式，共同發展製造車用電力及電池動力調節系統，以增加對於汽車零組件市場的滲透。因此經董事會決議購買日本第一化成股權，交易完成後，累計持有日本第一化成股權為 34%。