天氣冷颼颼　捐血救人大慶400位17歲學生齊響應

延續13年來的傳統，每年冬至是大慶商工捐血活動日，22日上午二輛台中捐血車一早停放在校門口，當天師生都顯得熱血蓬勃，因為要挽袖捐熱血，響應「捐血一袋，救人一命」的重要時刻，校長李社源有信心讓捐血車能滿載而歸，也讓需要血液的人能延續生命希望。

活動在大慶少獅隊與員林獅子會的齊聲號召下，當下有該校400位17歲三年級的學生共同熱烈響應，學校特別準備了熱湯圓、桂圓薑母茶，讓全體師生暖身。台中捐血中心人員表示，冬天捐血來源減少，竟出現AB血型和O型血庫存量不足的現象，冬季是用血高峰，捐血中心呼籲民眾多多捐血。



▲大慶商工辦理捐血活動，全校師生熱烈挽袖捐熱血，現場洋溢著溫馨的氣氛，熱血澎湃。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

李社源表示，捐血可以救人又可增進代謝，所以鼓勵符合捐血條件的師生踴躍參加。今年捐血日剛好是冬至且接近聖誕節，所以李社源也特別穿著聖誕衣帶領師生一起捐熱血，展現對生命教育與公益責任的支持與行動。



▲大慶商工辦理捐血活動，全校師生熱烈挽袖捐熱血，現場洋溢著溫馨的氣氛，熱血澎湃。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

由於法令規定要滿17歲才能捐血，只能捐250CC，該校務主任張若喬說，每個參與捐血的同學都要先量血壓外，還要視當天身體狀況，若是太累或有服用感冒藥，也不宜捐血。這群學生為了救人，獻出人生的首次捐血，都感到與有榮焉非常高興。



▲大慶商工辦理捐血活動，全校師生熱烈挽袖捐熱血，現場洋溢著溫馨的氣氛，熱血澎湃。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

其中就讀資訊科王翔韋則告訴其他同學說，首度體驗捐血，除了手腕脹痛以外，其他狀況還好；目前捐血已經超過40次的教官何國賓則是告訴這群首度捐血的青少年，一定要多喝水，三天內最好不要從事劇烈運動，要多休息，補充營養。