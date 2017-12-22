友達員工化身圓夢家 為弱勢孩童耶誕送暖

（中央社記者潘智義台北22日電）友達光電每年耶誕節前夕發起圓夢計畫，號召員工為弱勢孩子募集耶誕禮物和助學金，今年特別以「把愛找回來」為主題，透過同仁提案，以尋找更多需要幫助的弱勢團體。

友達光電董事長暨執行長彭(雙)浪表示，為尋找社會上更多需要扶助的對象，友達發起「把愛找回來」圓夢計畫，希望透過員工主動提案的方式，幫助更多偏鄉小學，及社福機構學童助學圓夢，今年共有12家受助單位通過評選，圓夢足跡遍及桃園、苗栗、新竹、南投以及台東等地區。

友達強調，自2002年起發起耶誕圓夢計畫，至今已邁入第16年，每年均獲得同仁的熱烈迴響，今年圓夢計畫活動公布後，在1800多名員工熱情響應之下，不僅耶誕禮物24小時內認捐達標，更在兩週內募得新台幣280萬元助學經費，幫助近千名弱勢孩童一圓耶誕心願。