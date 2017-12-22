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航廈跳電 桃機：長榮空廚未確實送電檢查

中央社2017/12/22 20:04
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者邱俊欽桃園機場22日電）長榮空廚新建工程今天進行送電作業時，因未確實進行送電前檢查，導致高壓配電盤發生短路，故障電流高達2萬4900安培，造成桃園機場航廈跳電，影響約957人次旅客。

桃園國際機場第二航廈上午部分區域跳電，初步調查後為長榮空廚新建區域進行送電工程時，在送電時發生跳脫，造成電壓驟降，導致第二航廈美食街、出境大廳部分區域停電。

桃園國際機場公司經調查後，在晚間發布事件說明表示，長榮空廚新建工程進行送電作業時，因未確實進行送電前檢查，使得新建高壓配電盤發生短路，故障電流高達2萬4900安培，超過機場公司所設的1萬5000安培保護跳脫電流，造成桃園國際機場主要輸入電源161KV變電站高壓電源跳脫，第二航廈部分區域、中華航空修護工廠、華儲公司都受到停電影響。

桃園機場公司表示，事件發生後立刻全面檢視設施及設備，確認影響範圍後並於5分鐘內啟動緊急發電機，提供航務管理、行李分揀、行李處理、飛航資訊等系統所需電力，維持機場基本作業，將影響減至最低。

桃園機場公司表示，上午11時45分變電站高壓電源恢復後，但因不穩定，經評估後並未切換。直到中午12時16分，電力已趨穩定才恢復供電；下午1時全部恢復正常作業。

至於停電所影響的範圍，桃園機場公司說，包括第二航廈地下2樓美食街、行李處理場、3樓出境大廳報到櫃檯及安檢區域、3樓出境C區長廊等都受影響；另外，影響行李分揀系統、出入境行李輸送帶及轉盤、升降設備、旅客自動電車輸送系統等設備。

桃園機場公司表示，經調查後，停電事件影響5航班延遲15分鐘以上，受影響旅客數為957人次。1061222

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