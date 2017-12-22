世界最年長空姐奈許 81歲繼續穿梭天際

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）從美國波士頓起飛的美國航空第2160航班剛抵達華府，81歲的空姐奈許（Bette Bash）協助乘客一一下機，乘客擁抱她，與她合照，表達他們的感激。她可能是全世界最年長的空姐。
法新社和英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，擔任空姐且穿梭天際長達60年的奈許（Bette Nash），現在還是舉止得體、精力充沛且常保笑容。她失去的東西只有原本的沒沒無名。
一心想遇到奈許的乘客泰勒（Kendra Taylor），跟她自拍後開心地眉開眼笑。
泰勒說：「我看到她本人的時候這麼想，『我的天啊！』我上週才在電視上看到她。」
梳著包頭的奈許身穿深色西裝外套，搭配色彩鮮艷的絲巾，毋庸置疑是這架空中巴士客機的明星，就連機長馬鳩塔（Mike Margiotta）也敵不過她的風采。
馬鳩塔稱讚奈許說：「非常專業。她有自己一套老派的做事方法。」
在美國，飛行員必須在65歲前退休，但商務航空空服人員卻沒有這種限制，而奈許可能是全世界最年長的空姐。
奈許說：「我清晨2時10分起床，我有兩個鬧鐘，只要它們響起，我不會賴床，一定會起床。」
她要在日出之前抵達雷根國家機場（RonaldReagan National Airport）。奈許喜歡華府飛波士頓再返回華府的航線，而由於她當空姐的資歷無人能比，因此總能優先排上相關航班。（譯者：中央社陳昱婷）1061222