世界最年長空姐奈許 81歲繼續穿梭天際

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）從美國波士頓起飛的美國航空第2160航班剛抵達華府，81歲的空姐奈許（Bette Bash）協助乘客一一下機，乘客擁抱她，與她合照，表達他們的感激。她可能是全世界最年長的空姐。

法新社和英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，擔任空姐且穿梭天際長達60年的奈許（Bette Nash），現在還是舉止得體、精力充沛且常保笑容。她失去的東西只有原本的沒沒無名。

一心想遇到奈許的乘客泰勒（Kendra Taylor），跟她自拍後開心地眉開眼笑。