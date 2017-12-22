林心如大爆霍建華超古怪　揭密朋友變情人經過

林心如表示，在家都稱呼霍建華為「老公」，而且很少吵架，「頂多就是為一些雞毛蒜皮的小事吵，但也很久沒吵了，不太吵架，但我們每天都會聊天，會聊今天怎麼樣，白天的時候也會互傳簡訊，像吃飯了沒、吃甚麼等等。」

林心如和張軒睿為宣傳台視、八大新戲《我的男孩》，特地到Yahoo TV「佼心食堂」接受黃子佼訪問，結果沒想到，林心如在現場喝紅酒竟喝到微醺，最後更和佼佼聊開了，猛爆霍建華和寶寶的料，相當有趣。

網友很期待她能夠再跟霍建華一起拍戲，但林心如卻斬釘截鐵表示：「我們二個有聊過，現在一起拍戲應該沒辦法，因為會笑場，太熟了！」至於霍建華適合演甚麼角色，林心如則表示，很想看老公演韋小寶，但旁邊會有很多鶯鶯燕燕不擔心嗎？沒想到她巧妙回一句：「我去當製作人就好啦！還可以盯場。」



▲林心如（中）和張軒睿（左），上Yahoo TV「佼心食堂」宣傳新戲《我的男孩》。（圖／Yahoo奇摩提供，2017.12.22）

黃子佼也質疑，林心如和霍建華為何認識10年都沒在一起，卻突然間愛上，之後說結婚就結婚，期間難道沒有曖昧過嗎？結果林心如連說三個「真的真的真的」沒有曖昧，然後還說「我發誓」，那10年前為甚麼不在一起呢？此時林心如坦白說：「我覺得朋友可以在一起那麼久，一定是彼此有好感，起碼不討厭他。」

但那麼多男性朋友為什麼會選上霍建華？林心如透露：「他個性還滿古怪的，跟我很不同，我是很熱情很活潑的，不過年輕時候看到他古怪的地方，真會覺得大家當朋友就好了，但老了卻突然覺得他其實也滿特別的，可能因為長大了，心態不同了，去了解人家內心的事物也不太一樣。」「事實上，這問題也有很多人問過我，怎麼可能當了10年朋友突然變情人，其實我們兩個也不知道，可能就時間對了吧。」

網友也好奇，心如的寶寶有沒有遺傳到她的酒窩和長睫毛，沒想到又出乎大家意料之外，林心如說：「寶寶遺傳到我跟她爸爸的酒窩。」甚麼？霍建華有酒窩嗎？林笑說因為他很少笑，所以很多人都不知道霍建華有酒窩，但其實「我右邊一個酒窩，她爸爸左邊一個酒窩，結果寶寶遺傳到我們一邊各一個，有二個酒窩。」

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