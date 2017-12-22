批發零售餐飲11月營收創高 內需漸復甦

11月零售業營業額新台幣3698億元，年增3.4%，創歷年同月新高，前11月累計營業額也是歷年同期新高，其中綜合商品零售為主要貢獻來源，年增5%，包括百貨公司週年慶買氣升溫，超級市場展店及商品促銷，量販店購物節活動及獨賣商品熱銷，都挹注成長動能；便利商店雖因菸品銷量下滑抵消部分增幅，但因門市擴增、鮮食及熱飲銷售增加，仍呈年增。

（中央社記者廖禹揚台北22日電）經濟部統計處今天公布11月批發、零售及餐飲業營業額統計，皆創下歷年同月新高。其中零售業連續4個月成長，統計處分析，景氣復甦力道已從外需逐漸擴及內需。

此外，無店面零售業因雙11網購節強力促銷，營收亮眼，年增10.6%；燃料零售業則因油價上漲，年增8.6%，皆有助推升零售業表現。

統計處副處長王淑娟分析，今年8月起零售業年增率都在3%以上，應不只是節日檔期的短期影響，判斷全球景氣復甦力道已由外需逐漸擴展至內需市場，同時，去年下半年開始的暖冬、陸客來台人數減少等不利因素也慢慢消失。

批發業11月營業額8736億元，同樣為歷年同月新高，累計前11月營業額達9兆1275億元，年增5.1%，增幅為近7年最高，主因消費性電子產品進入年終銷售旺季，加上雲端儲存需求熱絡，帶動記憶體、伺服器等出貨續增，致機械器具批發業貢獻最多。

餐飲業受惠於百貨公司週年慶集客效應，帶動餐館業營收年增2.4%，飲料店業則因展店及部分品牌推出專屬商品，帶動銷售熱潮，營收年增3.5%，11月餐飲業整體營業額353億元，同樣為歷年同月新高，年增2.4%。

12月迎來耶誕節及跨年等送禮與聚餐商機，加上資訊月及雙12網購促銷，統計處預估，零售及餐飲業營業額將持續上升；批發業則因智慧手機新品銷售、雲端運算及新興科技應用續增，記憶體及伺服器等銷售料將持續挹注。

受查廠商對12月營運普遍看好，依營業額計算的動向指數分別為批發業50.1、零售業51.6、餐飲業71.9，皆在50以上。1061222