王炳忠案 台北律師公會促修法

台北律師公會發表聲明指出，王炳忠案再次突顯刑事訴訟法設計不良，導致實務上長期存在檢察官「有意規避保障被告權利的規定而以證人身分進行傳喚」、「剝奪律師搜索在場權」等積弊，並不當限制律師協助當事人獲得正當程序保障的執業權利。

對於外界質疑本案執行過程，台北地檢署昨晚首開記者會釋疑，發言人周士榆說，是以證人身分搜索及訊問王炳忠，釐清「中生共諜案」周姓被告涉違國安法案件，符合比例原則。

聲明表示，王炳忠等人是其他被告所涉及國家安全法案件的證人，既然未被檢察官認定涉案，只是提供證據協助調查的第三人，理應在居住安寧與人身自由方面受到嚴密保障，不應任意施以強制處分，檢察官動用實務上罕見的「拘提證人」，恐違反比例原則。

台北律師公會認為，王炳忠等人遭搜索、在地檢署等候訊問、拘束人身自由長達18小時，程度已接近對被告的強制處分，最後無保請回，難怪外界質疑檢察官是否故意以證人身分傳喚，讓當事人無法保持緘默、選任辯護人到場。

聲明還提到，刑事訴訟法規定證人只有在經合法傳喚、無正當理由而不到場時，才可以拘提，法律上顯然有適度的「合法傳喚」期間作為緩衝，不容許檢警調同時手持通知書、傳票及拘票，在證人拒絕配合前二者的命令時，立即出示備用的拘票，這種拘提程序架空以「合法傳喚」作為拘提前提的要件，有必要立即停止此類辦案手法。

聲明指出，期盼司法機關在偵辦所有刑事案件時，均應謹守正當法律程序，維護證人與被告的人身自由、居住安寧，以及被告委任律師辯護的權利，落實法治國家的基本精神，並修正刑事訴訟法制，避免再有檢警調人員利用法制闕漏不當侵害人民權益。1061222