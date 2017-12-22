NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

王炳忠案 台北律師公會促修法

中央社2017/12/22 20:27
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者蕭博文台北22日電）台北律師公會今天表示，新黨發言人王炳忠遭調查，突顯刑事訴訟法設計不良，應盡速進行法制及實務面的修正，並呼籲司法機關偵辦任何案件，都應謹守正當法律程序。

對於外界質疑本案執行過程，台北地檢署昨晚首開記者會釋疑，發言人周士榆說，是以證人身分搜索及訊問王炳忠，釐清「中生共諜案」周姓被告涉違國安法案件，符合比例原則。

台北律師公會發表聲明指出，王炳忠案再次突顯刑事訴訟法設計不良，導致實務上長期存在檢察官「有意規避保障被告權利的規定而以證人身分進行傳喚」、「剝奪律師搜索在場權」等積弊，並不當限制律師協助當事人獲得正當程序保障的執業權利。

聲明表示，王炳忠等人是其他被告所涉及國家安全法案件的證人，既然未被檢察官認定涉案，只是提供證據協助調查的第三人，理應在居住安寧與人身自由方面受到嚴密保障，不應任意施以強制處分，檢察官動用實務上罕見的「拘提證人」，恐違反比例原則。

台北律師公會認為，王炳忠等人遭搜索、在地檢署等候訊問、拘束人身自由長達18小時，程度已接近對被告的強制處分，最後無保請回，難怪外界質疑檢察官是否故意以證人身分傳喚，讓當事人無法保持緘默、選任辯護人到場。

聲明還提到，刑事訴訟法規定證人只有在經合法傳喚、無正當理由而不到場時，才可以拘提，法律上顯然有適度的「合法傳喚」期間作為緩衝，不容許檢警調同時手持通知書、傳票及拘票，在證人拒絕配合前二者的命令時，立即出示備用的拘票，這種拘提程序架空以「合法傳喚」作為拘提前提的要件，有必要立即停止此類辦案手法。

聲明指出，期盼司法機關在偵辦所有刑事案件時，均應謹守正當法律程序，維護證人與被告的人身自由、居住安寧，以及被告委任律師辯護的權利，落實法治國家的基本精神，並修正刑事訴訟法制，避免再有檢警調人員利用法制闕漏不當侵害人民權益。1061222

批發零售餐飲11月營收創高...昆山台協換屆 宗緒惠任會長

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan