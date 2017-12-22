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中央社

張綱維拿三信銀5席董事 顧立雄要求說明

中央社2017/12/22 20:30
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北22日電）三信商業銀行今天舉行董事改選，樺福遠航集團董事長張綱維取得5席董事，金融監督管理委員會主委顧立雄表示，將盡速請張綱維到金管會說明。

三信商銀今天董事改選，張綱維以不到5%的股權在三信商銀15席董事中取得5席，遠超過原先預期的3席一般董事或2席獨立董事。

顧立雄今天出席由金融聯合徵信中心舉辦的「第十一屆金安獎暨金質獎表揚大會」，媒體追問張綱維以不到5%持股、取得三信商銀5席董事席次，是否有規避持股5%以上需向金管會申報的規定？是否有挑戰金管會的產金分離原則？

顧立雄受訪時表示，既然張綱維這麼高調，就讓金管會來檢視，並提供金管會擬具問題的機會，金管會會儘速請張綱維到金管會說明。

他強調，銀行董事名單都要報到金管會，經過金管會認可，不會有大股東規避金管會監理的死角出現。

顧立雄表示，依規定銀行要在董事選出後的10天內報金管會董事名單，讓金管會審查其適格性，既然張綱維宣稱取得5席董事，金管會會來看看這5席董事是什麼樣的結構。

根據「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則 」銀行董事中的專業董事席次需符合一定比例，且選任後，銀行要在10天送金管會審查。

金管會說明，若銀行有15席董事，則專業董事至少要有4席，實務上，銀行會把全體董事名單報金管會，若不符合規定時，金管會可要求銀行調整。

顧立雄指出，金管會的立場在於守住金融機構負責人、大股東的適格性，以及公司治理，難免會有一些大股東影響到金融機構公司治理，或者是相關人想要掌握董事會的事情，這些金管會都可以審核，甚至包含大股東本業經營狀況也在金管會審核的範圍內。1061222

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