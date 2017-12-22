美參院通過薛瑞福任國防部亞太助理部長

「國會山莊報」（The Hill）報導，參議院以口頭表決方式通過4人任命案，除薛瑞福外，還包括傑特（Bruce Jette）出任陸軍採購、科技和後勤助理部長，羅斯（John Roth）出任空軍財務管理助理部長，以及哈克（Thomas Harker）出任海軍財務管理助理部長。4人都將在近日內宣誓就職。

薛瑞福曾在美國前總統小布希（George W. Bush）執政期間，於2003至2005年擔任東亞和太平洋事務副助理國務卿；並在2001至2003年間擔任時任副國務卿阿米塔吉（ Richard Armitage）的資深政策顧問與幕僚長。

薛瑞福的政軍資歷相當豐富，高度瞭解亞太與台海局勢。在1997至1998年期間，擔任國防部辦公室中國、台灣與蒙古事務的資深主任。他離開公職後，擔任智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）主席暨執行長，專注於亞太安全研究。

美國總統川普（Donald Trump）10月27日提名薛瑞福時，在聲明中特別提到，薛瑞福因任職國務院期間促進美台關係的貢獻，曾獲台灣總統頒發勳章。薛瑞福在2005年7月獲得前總統陳水扁頒贈景星（BrilliantStar）勳章。

薛瑞福公開支持提升台美高層互動與對台出售防禦性裝備，並多次訪問台灣，熟悉台灣事務和高層人士。蔡英文總統1月出訪中美洲過境美國休士頓時，也曾與薛瑞福會面。

薛瑞福11月中在參議院的提名聽證會中表示，美台軍艦互訪「完全符合美國的一中政策」，美國政府應改善軍售台灣的可預測性。

他還說，崛起的中國是美國要面對的最重大安全挑戰，投資美國的「安全夥伴」如台灣與新加坡，將是他的優先要務。

薛瑞福指出，相較於中共解放軍的現代化發展，美國目前在對台軍售和提供台灣充足威懾能力方面，還有許多工作要做。儘管整體而言，台灣軍力在嚇阻及「希望能」擊退中國入侵上，仍有實質優勢，不過，抗衡北京的入侵及脅迫，台灣面臨的情況非常危險。（譯者：中央社張正芊）1061222