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〈川普稅改過〉摩根大通、富國銀行股價可望漲逾25%

鉅亨網2017/12/22 20:43
鉅亨網 / NOWnews
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雖然美國國會已經通過稅改法案，但摩根大通 (JPMorgan) (JPM-US) 和富國銀行 (Wells Fargo) (WFC-US) 週三交易卻自高點回跌；不過，週四交易又雙雙上漲。

企業稅降低一定是正面的催化劑，且 2018 年應該也會調升利率。隨著經濟持續改善，銀行業務也將更加繁榮。

事實上，這些催化劑將帶來巨大收益。Buckingham 分析師 James Mitchell 調升摩根大通股票評級，自中立升為買進，且目標價亦自 100 美元躍升至 135 美元，意味較目前水準，摩根大通漲幅上看 27% 。

由於新的稅率較低，這些銀行將「有可觀的獲利槓桿」，其回購行為應該會很順利，同時銀行業監管調降，該銀行對投資者的資本報酬可望提升。

Mitchell 也看漲富國銀行，同樣將富國銀行股票評級，自中立升為買進，且目標價亦自 57 美元調升至 75 美元，意味著富國銀行股價還能再漲 25%。

與摩根大通相同，富國銀行也因新稅制提升了槓桿，但也有低預期和具吸引力的價值，他估計 6 月份投資者可能看到大量的資本報酬。

雖然摩根大通和富國都預計受惠，但幾家歡喜幾家愁，花旗 (Citigroup) (C-US) 恐將因稅改而受損約 200 億美元。

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關鍵字摩根大通富國銀行稅改川普headline
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