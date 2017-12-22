〈川普稅改過〉摩根大通、富國銀行股價可望漲逾25%

雖然美國國會已經通過稅改法案，但摩根大通 (JPMorgan) (JPM-US) 和富國銀行 (Wells Fargo) (WFC-US) 週三交易卻自高點回跌；不過，週四交易又雙雙上漲。

企業稅降低一定是正面的催化劑，且 2018 年應該也會調升利率。隨著經濟持續改善，銀行業務也將更加繁榮。

事實上，這些催化劑將帶來巨大收益。Buckingham 分析師 James Mitchell 調升摩根大通股票評級，自中立升為買進，且目標價亦自 100 美元躍升至 135 美元，意味較目前水準，摩根大通漲幅上看 27% 。