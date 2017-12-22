數位貨幣百百種 比特幣完了 還有其他幣前仆後繼

香港 Octagon Strategy 公司總經理查普曼 (Dave Chapman) 說：「今日出現的回檔走勢，一點也不意外，」

但有分析師宣稱，在經歷了 2017 年的瘋狂走勢後，比特幣只是進行整理 -- 雖然幅度大了點。

此一狂野走勢，讓投資人不禁懷疑加密貨幣市場的可信度，該市場並未受到政府與央行的管制。

週五，比特幣重挫。根據 CoinDesk.com 網站數據顯示，比特幣一度跌破 13000 美元，24 小時內，跌幅達 25%。而五天前，比特幣猶接近 20000 美元。今日倫敦上午，比特幣反彈至約 14000 美元。

今日的跌勢讓比特幣一年來的光芒為之大減。去年此時，該虛擬貨幣價值還不到 1000 美元。

比特幣近來這波漲勢的推手，是預期將有更多大戶投資人將開始投入交易。12 月初，美國二家大型交易所推出了比特幣期貨交易，這讓機構投資人也得以投入市場。

比特幣這波天旋地轉的漲勢，逼得一些金融界人士不得不出面警告，聲稱這種貨幣的榮景只是一個巨大的泡沫。

連聯準會 (Fed) 主席葉倫也說，虛擬貨幣具有高度的投機性。

然而，澳洲 ASR 財富顧問公司分析師查奈爾 (Shane Chanel) 認為，未來幾個月，投資人焦點可能轉移到其他虛擬貨幣，如以太幣，萊特幣與瑞波幣等。

「我感覺對加密貨幣的瘋狂追逐，才剛開始，」他說。