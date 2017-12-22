農業精品展144項產品 台大小巨蛋登場

農委會輔導處統計，去年展期的銷售金額為1200萬到1300萬元，今年預計可售出1700萬元。

行政院農業委員會「台灣農業精品展」今天舉辦開幕活動，展場在台大綜合體育館，即台大小巨蛋，現場144項產品共分為4大展區銷售，包含青農活動區、百大精品區、農情好禮區及農村好物區。

（中央社記者楊淑閔台北22日電）「台灣農業精品展」今天起到25日在台大小巨蛋舉行，現場多達95家農會、9家漁會參展，共計144項精品現場銷售，農委會預計展期銷售額新台幣1700萬元，比去年成長約3、4成。

由於農業精品不只展期可買得到，全年有售，輔導處統計今年全年產值可達3.5億元，比去年的不到3億元成長約1成6。

此外，參展的新北市農會在其經營的網購平台「真情食品館」設置「百大精品專區」，未來民眾除了可以在各家農漁會門市與網站採購外，也可以在「真情食品館」一次購足各家農漁會的百大精品。

輔導處補充，展售會現場消費滿500元，就可以換一張抽獎刮刮樂，獎項多達2萬多個；活動期間同步推出「農情好禮卡」，持卡除可不定期收到農漁會百大精品的優惠資訊，還可享回饋點數換好康活動。

副總統陳建仁今天也到場鼓勵民眾多多前往購買，多對在地生產的農產精品消費，可友善環境。副總統說，就他所知，農委會已將印製精美的型錄寄送給全國1000多家企業，希望成為企業年節贈禮及股東會贈品採購的首選。

農委會副主委李退之也說，活動從民國95年起舉辦，期望民眾響應消費國產優質農產，提高農民所得，讓從農成為熱門行業。1061222