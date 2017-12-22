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中央社

中國信託女子高球賽 徐薇淩爆衝排第一

中央社2017/12/22 20:38
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北22日電）旅美高球女將徐薇淩，今天在2017中國信託女子公開賽第2回合大顯神威，全場捕獲7鳥，僅吞1個柏忌，繳出單日最低的66桿，兩回合以低於標準2桿的142桿暫居領先。

中國信託女子公開賽總獎金為新台幣500萬元，冠軍可獨得新台幣100萬元，今在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部進行第2回合，徐薇淩不畏強風，單日繳出低於標準6桿的66桿，讓她排名從首日的並列19，一口氣竄升至排頭。

徐薇淩首日以高於標準4桿的76桿做收，她坦言第1回合狀況不好，桿數有點太多，今天沒想太多，只想盡量縮減落後差距，不要再執著揮桿動作，以因應球場地形與狀況盡力去發揮，所以打出佳績，她也透露這次比賽非常想贏：「因為職業生涯還沒有在台灣贏過一場比賽。」

台灣一姐盧曉晴，今天表現依舊穩健，她全場打下5鳥、吞下3個柏忌，單日以低於標準2桿的70桿做收，累計以低於標準1桿的141桿落居第2，距排頭徐薇淩只有1桿之差。

盧曉晴表示，今天風沒昨天那麼大，自己失誤也沒昨天那麼多，打出70桿還算不錯，對於明天爭冠策略，她則坦言要看天氣、風與其他選手的臨場狀況，再來決定，她說：「如果有好機會，會積極進攻搶抓鳥。」1061222

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