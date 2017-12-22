被稱脫歐女士 英相梅伊會心一笑

莫拉維茨奇當時說：「雙方合作非常重要，儘管由於脫歐，雙方合作未來將建立在新規則，及不同的規範之上。」

莫拉維茨奇在電視直播的致詞中，提到未來英國與波蘭的雙邊關係時，翻譯把波蘭語翻譯成英語時，梅伊的新綽號就此誕生。

（中央社記者戴雅真倫敦22日專電）英國首相梅伊在華沙和波蘭總理舉行聯合記者會，或許是被太多「脫歐」詞彙混淆，翻譯誤稱梅伊為「脫歐女士」，令她會心一笑。

翻譯接著說：「因為，如同脫歐女士所言，脫歐就是脫歐。儘管如此，我們理解到雙方在國防、內部、經濟、經濟及其他領域上合作的重要性。」

當梅伊聽到自己變成了「脫歐女士」時，臉上露出一抹笑意。

梅伊此行與波蘭簽署國防合作協議。英國外長強生（Boris Johnson）、財政大臣韓蒙德（PhilipHammond），及國防大臣威廉森（Gavin Williamson）隨行。

唐寧街指出，波蘭是繼法國後，與英國訂立相同協議的第2個歐洲國家。協議牽涉雙方訓練、資訊共享、國防採購及聯合軍演等。

梅伊還對住在英國的98萬波蘭人重申，他們的生活在脫歐後不會受到影響。

梅伊表示，她此行的重要優先任務，是要向住在英國的波蘭人保證，「我們希望他們留下來」。她強調，他們只需要透過輕鬆簡單的步驟，就能獲得定居身分。

梅伊說：「這就是我們本月稍早為何這麼努力和歐盟取得協議，就是要確保住在英國歐盟公民的權益。」

英國也將與波蘭合作，遏止俄羅斯在東歐的宣傳戰。

梅伊日前指控俄羅斯在英國大選期間，試圖以假新聞影響選情，表示俄羅斯此舉威脅國際秩序。

她強硬的對俄羅斯放話：「我有一句很簡單的話要告訴俄羅斯。我們知道你們在幹嘛。你們不會成功。英國將和盟友合作，盡一切可能保護自己。」1061222