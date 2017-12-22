博彩公司 GVC Holdings砸40億英鎊收購

博彩公司 GVC Holdings Plc (GVC-UK) 以 40 億英鎊 (54 億美元) ，收購同業 Ladbrokes Coral Group Plc (LAD-UK)，盼能藉此擴大線上投注業務規模。

兩家公司週五分別發表聲明表示，投資人可由 Ladbrokes 每股獲得 207.2 便士，比周四的收盤價格高出 19%。 Ladbrokes 股價週五上漲走高，而 GVC 跌幅一度高達 2.8%。

Ladbrokes Coral 股價

GVC 擁有包括 Partypoker 和 Sportingbet 在內的線上賭博平台，若再合併博彩公司 Ladbrokes Coral，可以激發此領域的更多合併。Ladbrokes Coral 設立於英國的傳統投注店正逐漸衰落，合併後將可接觸更多數位博弈遊戲業務，而 GVC 則可為其線上平台上的更多潛在客戶提供服務。