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娛樂

恭喜／艾莉絲宣布再婚　生日「閃嫁」外交官男友

娛樂中心╱台北報導2017/12/22 21:12
▲艾莉絲在臉書宣布已經答應外籍男友求婚。（圖／翻攝艾莉絲臉書，2017.12.22）
▲艾莉絲在臉書宣布已經答應外籍男友求婚。（圖／翻攝艾莉絲臉書，2017.12.22）

艾莉絲今年3月坦承與日籍老公早在2015年離婚，目前和女兒梨梨醬一起在法國開創新生活，但11月10日，她卻在臉書表示交了新男友，更秀出2人十指緊扣的照片，分享和對方是在今年春天認識以及相識相愛的過程，沒想到才相隔一個多月，今（22）日艾莉絲又在臉書宣布，已經在昨天生日的時候，接受了男友求婚，令許多人驚喜不已。

根據蘋果日報報導，艾莉絲男友中文名馬培迪，現職英國外交官，2人今年1月才在大使館認識交往，但感情進展神速並預計明年秋天或夏天，在台灣及英國登記和補辦婚宴，目前她跟男友正在英國倫敦甜蜜出遊。

12月21日是艾莉絲38歲的生日，而當天男友和女兒則給了她一個大驚喜，她在臉書描述〜〜

女孩的生日。

一早眼睛睜開，她的洋娃娃和大男孩鬼鬼祟祟地關上房門，不准她起床。不久之後，端著一大盤早餐來到她床邊，對她唱著生日快樂歌。
不知什麼時候，他們倆一起去買了禮物，一起準備了卡片。

洋娃娃還不會寫字，而男孩寫得稀稀落落，但他們很努力，準備給他們的女孩一個生日驚喜。

女孩很感動，心頭暖烘烘；她什麼都有，連分給別人都還嫌太多。這些日子以來，能夠看著心愛的兩個人相親相愛，朝朝暮暮，就已足夠。

男孩突然跪下，手上拿著戒指，沒有鮮花、燈光和排場，他問：妳們願意成為我一輩子的家人嗎？

「感謝主 我們願意」

艾莉絲並在PO文下面，標註「我願意」「平凡就是幸福」，充滿濃濃愛意，而且才上傳30分鐘，就有近500則留言祝福他們，更希望艾莉絲能永遠一直幸福下去。


▲▼艾莉絲的男友寫下歪歪曲曲的中文，和梨梨醬一起祝她生日快樂。（圖／翻攝艾莉絲臉書，2017.12.22）

 

 

關鍵字艾莉絲求婚梨梨醬
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