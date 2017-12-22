天津審兩岸跨境詐騙 陸民最重判12年

（中央社台北22日電）中國大陸民眾張東華等11人日前在境外透過網路詐騙中國民眾，今天被法院判處12年至2年不等的有期徒刑。陸媒指，這11人曾在印尼峇里島參加台灣人員組織的電信網路詐騙集團。

中新社報導，天津市第一中級人民法院刑事審判第一庭今天對張東華、遊正權等11人在境外利用網路設備對大陸居民實施詐騙案進行一審公開宣判。張東華等被以詐騙罪判12年至2年不等有期徒刑，並處罰金。

報導指出，案件是天津警方根據中國公安部統一部署，並依照中國與寮國的刑事司法協助條約，與寮國警方共同偵破的跨國犯罪案件。