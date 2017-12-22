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中央社

天津審兩岸跨境詐騙 陸民最重判12年

中央社2017/12/22 21:04
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北22日電）中國大陸民眾張東華等11人日前在境外透過網路詐騙中國民眾，今天被法院判處12年至2年不等的有期徒刑。陸媒指，這11人曾在印尼峇里島參加台灣人員組織的電信網路詐騙集團。

中新社報導，天津市第一中級人民法院刑事審判第一庭今天對張東華、遊正權等11人在境外利用網路設備對大陸居民實施詐騙案進行一審公開宣判。張東華等被以詐騙罪判12年至2年不等有期徒刑，並處罰金。

報導指出，案件是天津警方根據中國公安部統一部署，並依照中國與寮國的刑事司法協助條約，與寮國警方共同偵破的跨國犯罪案件。

經審理查明，張東華2015年3月初組織游正權、余洋、張國東等到印尼峇里島參加台灣人員組織的電信網路詐騙集團。

這個詐騙集團當年3月10日至3月27日在峇里島一處別墅內，使用軟體模擬中國銀行和司法機關辦公電話，編造被害人醫保卡或銀行卡被冒用，誘使被害人將銀行卡內存款轉入詐騙集團提供的銀行帳戶，共有16人受騙、共計人民幣101萬567元（新台幣約467萬元）。

張東華2016年3月26日至6月17日再次組織游正權、余洋等多人組成詐騙團夥，在寮國永珍一處平房內，以類似手法先後騙取43人、共計105萬8383元。1061222

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