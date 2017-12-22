雲林縣府齊心月會　表揚模範公務人員及廉潔楷模人員

雲林縣政府今（22）日下午在縣府大禮堂辦理齊心月會，會中表揚雲林縣106年度模範公務人員及廉潔楷模人員。縣長李進勇親自出席恭賀表揚獲獎人員，今日並特別邀請宏達文教基金會黃素雲執行長與同仁分享「尊重：人際關係的核心」品格教育講座。

李進勇表示，模範公務人員在工作崗位上認真負責，績效卓著；廉潔楷模人員之清廉自持，足堪表率；綜合來說，即是完整表現公務人員核心價值－「廉正、忠誠、專業、效能、關懷」，可供同仁學習。

李進勇說，隨著整個社經環境的變化，社會大眾對於政府的施政期待大大提高，相對的政府部門肩負的責任使命也就越趨重大，為要讓民眾有感政府的服務滿意度，需要各位在各自的工作崗位上，秉承著熱誠的心來提供服務，在提供公務服務的同時，要注意到處事的謹慎，對話的得體，服務的貼心，行政的周延，才能得到事半功倍的效益。