銀髮豐華再現　「川流不息～生命之舞」展演

全國首創阿公阿嬤專屬的歌舞團，今(22)、明(23)兩日在六堆客家文化園區演藝廳的強勢登場，屏東縣政府委託「蔡孟霙空間舞團」成立銀閃閃歌舞團，邀請專業教師教導並編導歌舞表演，7組來自屏北區銀髮舞團的阿公阿嬤們首次與專業舞者、兒童舞者共同演出，讓社會大眾再次見證長輩們生命的價值。

縣長潘孟安表示，銀髮族離開職場後，多數因生活重心轉移，使得人際互動減少、生活作息彈性變大及活動量遞減，影響生、心理機能之維持。而平時在長輩的娛樂及健康促進活動中，卻少有正式的舞台能讓長輩展現成果。因此深入各社區照顧關懷據點，指導據點長輩由活化肢體動作、舞韻與音律的互動，並將長輩過往的生活經驗或在地特色製作舞碼及道具，經過長達半年多的練習，帶領沒有舞蹈表演經驗的社區長輩，集結成屏東專屬銀閃閃歌舞團「川流不息～生命之舞」。



▲九如東寧社區表演（圖／屏東縣社會處提供）

潘孟安指出，歷經半年多的學習後，長輩們不僅身體的活動性大幅提升，記排練走位與動作活用動腦，幫助記性有顯著的改善，自信心也大幅提升，看見他們能因為要表演而勤勞練習，努力的樣子令人感動，完全想不到原來連竹竿都拿不好、無法久站的阿公阿嬤，可以有那麼動人的生命能量。



▲長治潭頭社區表演「涓流細語」（圖／屏東縣社會處提供）

社會處表示，有的長輩受到喪偶的打擊，每天在家裡發呆、甚至足不出戶，讓孩子們很擔心，剛好來日托的第一天是歌舞團的練習課程，阿公很害羞表示自己完全沒有參與過，在大家的鼓勵下加入練習，幾個月下來，已經完全地融入歌舞團練習，最近與人對談時展現出之前從未展現看到的自信認真，雖然住家距離日托中心約30分鐘車程，但仍每天堅持自己騎車至日托中心學習，家屬也表示非常感謝，讓他們能放心工作，更讓父親能在社區獲得良好的照顧，透過多元的課程，得到健康促進的效果。



▲萬巒老人會出場謝幕（圖／屏東縣社會處提供）