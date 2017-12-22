謝長廷投書日媒 籲建台日打擊犯罪平台

（中央社記者黃名璽東京22日專電）駐日代表謝長廷今天投書日本富士產經商情報，提到在組織型犯罪日漸國際化的狀況下，為杜絕不法集團覬覦，呼籲台日應更加強合作，共同建構打擊犯罪平台。
謝長廷在文章指出，台日近年在經濟、文化、觀光等領域交流互動日益密切，2016年台日間互訪人數逾620萬人次，雙方互訪增加是友好關係更加深化的明證。台日友好關係可謂全球和平典範。
他表示，在全球化的環境下，犯罪也趨國際化，台灣人有時涉及走私安非他命、電信詐欺等違法事件，也有在日本被逮捕、遣返。犯罪地點不論是在台灣或海外，都必須杜絕，犯罪可說是台日雙方共同的敵人。
專文指出，台灣不僅進行有關嚴懲詐欺，及洗錢防制法、組織犯罪防止條例等法規的修法，並加強與海外警察機關合作，建立跨部會警戒通報平台，加強取締國際性組織犯罪。
謝長廷認為，總統蔡英文在雙十國慶演說中，宣誓展開反毒跨國合作，根絕犯罪不法集團的談話，表達打擊罪犯決心。但除了與美國、菲律賓等國，台灣多未與外國締結刑事司法互助協定，有關嫌犯搜查、逮捕、拘留、遣返等措施，國際合作體制尚不完全。台灣今後將就「國際刑事司法互助法」等修法，訂定刑事司法互助規範，促進國際合作。
他表示，台灣為積極致力杜絕國際犯罪，盼能參與國際組織，惟因政治理由未能參與國際刑警組織，無法與各國分享國際犯罪相關最新情資，恐將造成國際安全網漏洞。
謝長廷指出，在組織型犯罪日益國際化現實狀況下，國際合作及資訊共享不可或缺，尤其台日民間往來頻繁，為杜絕不法集團覬覦，台日應更強化合作，共同建構打擊犯罪平台。1061222