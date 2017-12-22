謝長廷投書日媒 籲建台日打擊犯罪平台

（中央社記者黃名璽東京22日專電）駐日代表謝長廷今天投書日本富士產經商情報，提到在組織型犯罪日漸國際化的狀況下，為杜絕不法集團覬覦，呼籲台日應更加強合作，共同建構打擊犯罪平台。

謝長廷在文章指出，台日近年在經濟、文化、觀光等領域交流互動日益密切，2016年台日間互訪人數逾620萬人次，雙方互訪增加是友好關係更加深化的明證。台日友好關係可謂全球和平典範。

他表示，在全球化的環境下，犯罪也趨國際化，台灣人有時涉及走私安非他命、電信詐欺等違法事件，也有在日本被逮捕、遣返。犯罪地點不論是在台灣或海外，都必須杜絕，犯罪可說是台日雙方共同的敵人。