台中市百貨業推美食、闢樂園 各顯神通搶商機

台中新光三越近幾年陸續引進各類美食名店，大大發揮集客效益。其中，擁有80年歷史的香港茶餐廳始祖─檀島香港茶餐廳、繼5月在台北創立首店後，今天插旗台中進駐新光三越，預計明年拓展第三店，目標鎖定南部。

搶攻年前購物商機，台中市百貨業動作頻頻；新光三越台中店引進人氣名店檀島香港茶餐廳，主打美食牌。禮客OUTLET台中店則打造「未來城」生活親子樂園，鎖定親子為主客群，各有賣點，提供消費者不同選擇。



▲進駐新光三越台中店的檀島香港茶餐廳，招牌的酥皮蛋撻和香脆菠蘿油，讓人百吃不膩（圖／金武鳳攝 , 2017.12.22）

已傳承第二代的檀島茶餐廳指出，茶餐廳是香港文化代表，檀島銷售超過70年的酥皮蛋撻、檀島咖啡及奶茶，不只是檀島招牌，也見證香港飲食生活發展軌跡，進駐新光三越台中店後，都將原汁原味呈現道地港式美味。



▲進軍台灣的香港茶餐廳，除了招牌港點，也多了港式燒臘和蒸籠點心吸客（圖／金武鳳攝 , 2017.12.22）

尤其多達192層的手工酥皮蛋撻，外皮酥脆細緻，內餡香軟滑潤，入口即化，在台北店每天可以賣出上千個，未進入台中設分店前，很多中南部饕客為了一嚐美味，都不嫌麻煩的搭高鐵北上排隊。業者表示，中部民眾消費力更可觀，檀島的進駐，鐵定會成為排隊美食。

禮客OUTLET台中店，近年來積極發展為新型態生活館，搶攻親子商機，為此特別引進全台首家的「頑石未來城」，今天開幕。「未來城」由曾以《卡滋幫》獲得金鐘獎最佳電視動畫獎、策展圓明園特展的「頑石」打造，700坪樂園規劃有展演空間、未來星球、泡泡熊、卡滋屋與Miffy咖啡等。

展演空間定期有文創、藝術相關活動，首場登台的特展是《美力台灣3D》，以AR技術展示台灣首席3D導演曲全立攝影作品，今天由曲導親自導覽，引領親子透過AR技術，有如身歷其境的一覽台灣之美。



▲進駐禮客台中店的頑石未來城，由美力台灣打頭陣，曲導親自導覽透過AR呈現立體效果。（圖／金武鳳攝 , 2017.12.22）

未來星球則有多款多媒體互動遊戲；泡泡熊區讓孩子DIY製做屬於自己的玩具熊；卡滋屋以動畫《卡滋幫》為人物角色，規劃兒童專屬課程；而Miffy咖啡館，提供小朋友學習國際餐飲禮儀的知識。台中禮客還有以奇幻魔法世界為主題的貝兒絲親子樂園，近600坪共有16個主題館，小朋友可在魔藥調配室中，化身魔法師，或駕著復古金龜車，馳騁在魔法書房跑道，體驗奇妙魔法世界。