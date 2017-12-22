總統府強化安全防護 博愛路側擬設鐵欄杆

（中央社記者范正祥台北22日電）總統府今天表示，為強化安全防護能力及維安憲兵反應時間，安全單位建議在府後方博愛路一側設置鐵製欄杆。由於總統府是重要歷史建物，相關規劃將由「國定古蹟審查會議」審查。

總統府8月發生憲兵遭持武士刀暴徒襲擊事件，總統府發言人林鶴明表示，安全單位整體檢討後，考量府後方博愛路一側在既有路幅狹窄，防衛縱深不足情況，為強化維安憲兵的反應時間，增強總統府的安全防護能力，防範暴徒襲擊憲兵的不幸事件再度發生，建議府方參考美國白宮等多國元首辦公處所，在兼顧人員警備維安與重要歷史建物的保護下，增設鐵製欄杆。