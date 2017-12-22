總統府強化安全防護 博愛路側擬設鐵欄杆

（中央社記者范正祥台北22日電）總統府今天表示，為強化安全防護能力及維安憲兵反應時間，安全單位建議在府後方博愛路一側設置鐵製欄杆。由於總統府是重要歷史建物，相關規劃將由「國定古蹟審查會議」審查。
總統府8月發生憲兵遭持武士刀暴徒襲擊事件，總統府發言人林鶴明表示，安全單位整體檢討後，考量府後方博愛路一側在既有路幅狹窄，防衛縱深不足情況，為強化維安憲兵的反應時間，增強總統府的安全防護能力，防範暴徒襲擊憲兵的不幸事件再度發生，建議府方參考美國白宮等多國元首辦公處所，在兼顧人員警備維安與重要歷史建物的保護下，增設鐵製欄杆。
林鶴明表示，鑒於總統府是重要歷史建物，相關構工設計都必須確保文資古蹟的完整與維護，相關規劃已依法送交文化部由「國定古蹟審查會議」審查。
談及安全防護，府方人士指出，多年來總統府後方博愛路一側的防禦縱深嚴重不足一直是安全單位憂心的問題，8月間發生統派暴徒以武士刀襲殺駐衛憲兵的事件更讓國安單位高度重視，認為在現有區位條件不易改變下，應設置有效阻絕。
府方人士表示，總統府同時是重要歷史建物，安全單位在通盤參考各國經驗與維安規劃下，建議參考美國白宮等元首辦公處所設計，在博愛路一側增設鐵製欄杆圍籬，一方面爭取維安反應縱深，同時兼顧歷史建物的美觀與完整，重視維護文化資產，因此除了安全專業考量，也將規劃送交文化部，就文資專業做總合考量。1061222