影／送書香到偏鄉　溪陽國中感恩有您

▲彰化縣春暉志工團團長陳美玉帶領幾位志工夥伴至溪陽國中，用動跳方式和學生分享愛的心路歷程。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

教育是一個生命感動另一個生命的歷程，彰化高商慈幼社的指導老師陳美玉，22日下午帶領多位志工來到溪陽國中，帶來即興動跳，分享擔任志工，分享快樂、分享愛的心路歷程，讓國三學生體驗生命過程中，除了升學考試，還有許多有意義的事值得我們去做。

溪陽國中非常重視品格教育，將106年度定為「品格教育年」，邀請慈濟基金會志工們到校辦理反毒宣導、品德楷模表揚、動手做環保等一系列活動，為感念47年前地方仕紳為孩子們就學方便在此辦校興學，將12月訂為感恩月，用一系列活動來感恩和慶祝，12月1日慈濟基金會贈送學校『靜思語木匾』，對學校用境教方式推動品德教育有很大的幫助。



▲彰化縣春暉志工團團長陳美玉帶領幾位志工夥伴至溪陽國中，用動跳方式和學生分享愛的心路歷程。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

陳美玉也是長期的慈濟志工，同時身兼彰化市延平社區發展協會總幹事、彰化縣春暉志工團長等志工多年，在彰化高商服務時就擔任慈幼社指導老師，退休後更號召先生許文池、妹妹陳美玲、好朋友們加入志工行列，經常帶著彰商慈幼社學生拜訪教養院、孤兒院，或者一起參與掃街、飢餓30、關懷愛滋寶寶等活動，讓學生學習付出，體會施比受更有福的真諦，希望在幼小學生心靈裡，種下善種子。



▲彰化縣春暉志工團團長陳美玉帶領幾位志工夥伴至溪陽國中，用動跳方式和學生分享愛的心路歷程。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

「愛就是在別人的需要上，看見自己的責任。」陳美玉老師把諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女講的話當成座右銘，並身體力行，老師、社區總幹事更是志工團體的靈魂人物，一人身兼數職，投入社會服務樂在其中。愛跳舞、又跳得很不錯的陳美玉，四處公益表演，把歡樂帶給大家。



▲彰化縣春暉志工團團長陳美玉帶領幾位志工夥伴至溪陽國中，用動跳方式和學生分享愛的心路歷程。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

她表示，10多年前因緣際會加入彰化市慈愛教養院的志工行列，接觸後就愛上志工這份散播歡樂種籽的工作，經常帶著彰商學生參訪教養院，並持續拓展服務對象到社區、老人養護中心、市郊國小等，讓學生體會施比受更有福的真諦。



▲彰化縣春暉志工團團長陳美玉帶領幾位志工夥伴至溪陽國中，用動跳方式和學生分享愛的心路歷程。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

感動來自於學生，陳美玉老師分享她20多年來帶領學生進行服務學習過程中，看到學生的成長，不但持續擴大辦理飢餓30體驗活動，更結合6所高中職發起「送書香，到偏鄉」活動，募集到2500本書籍，送到原住民部落推廣閱讀，將愛與溫暖散播在偏鄉部落。過程中學生學會怎麼去跟別的學校溝通、提企劃書、說服加入，以及在臉書上成立粉絲專頁，分享進度，都讓參與活動的每一個人深刻感受為善最樂的成長喜悅。



▲彰化縣春暉志工團團長陳美玉帶領幾位志工夥伴至溪陽國中，用動跳方式和學生分享愛的心路歷程。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

溪陽國中校長黃森明表示，因緣際會認識陳美玉老師是在103年在彰化縣政府教育處服務時，因承辦全縣教育替代役業務而認識的，美玉老師擔任春暉志工團團長，除了辦理反毒拒毒宣導外更積極地協助教育處與校外會教官們，辦理「彰開翅膀，逆風飛翔」專案，帶領志工們主動關懷、陪伴吸毒及中輟等高關懷學生，每每看到她用即興的動跳活動來拉近和學生的距離，用正向、溫暖的語言來鼓勵孩子，更用熱情將親朋好友拉近志工服務團隊，她帶領的彰商慈幼社很早就得到教育部「全國高中學校服務學習創意競賽優等獎」的肯定。



▲贈送高肇良所著『阿良的歸白人生』，每班2本作為反毒拒毒的班級圖書，由校長黃森明接受贈書。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

黃森明說，春暉志工團的多元績效也是各縣市取經的對象。去年就希望邀請她來跟溪陽國中的孩子們分享，因為等膝關節手術及復健，今天終於可以分享她的熱情與快樂，真是全校師生的福氣。