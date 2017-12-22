樂天集團厄運 創辦人恐獄中了殘生

日本名重光武雄（Takeo Shigemitsu）的辛格浩，1942年貸款6萬日圓在東京開設蒸飯鍋工廠，展開事業。儘管工廠毀於空襲，他並沒被打倒，又另外貸款設立肥皂和面霜廠。

（中央社首爾22日綜合外電報導）南韓零售巨頭樂天集團創辦人辛格浩白手起家。經歷豪門恩怨的這個南韓第5大財團厄運不斷，95歲的辛格浩今天因侵占等罪名遭判刑後，恐將在獄中了其殘生。

這項事業成績斐然，不僅讓他清償所有貸款，還設立實驗室研發口香糖，並且投資以德國大文豪歌德（Johann Wolfgang von Goethe）小說「少年維特的煩惱」（The Sorrows of Young Werther）女主角「樂天」（Lotte）為名的糖果廠，在年輕日本消費者間風靡一時。

隨著事業鴻圖大展，樂天將經營觸角向食品、地產開發和流通業延伸，並在1966年將版圖擴張到辛格浩的祖國南韓。儘管較晚進入巿場，集團卻憑藉密切政商關係而迅速發展，堪稱財閥主宰全球第11大經濟體南韓經濟的寫照。

辛格浩與軍事獨裁者朴正熙過從甚密。朴正熙的女兒南韓前總統朴槿惠今年稍早因貪腐醜聞纏身而下台。

如今樂天已是南韓第5大財團，事業版圖跨足零售、酒店、娛樂、金屬、電子、工程等產業。集團旗下有93家子公司，2016年營業額高達83兆韓元（770億美元）。

辛格浩一直以奇數月份居住南韓，偶數月份待在日本的方式，穿梭兩國經營事業。2011年日本311大地震和海嘯災變後，他才將大部分時間留在南韓。

然而，辛格浩打下的江山卻難逃豪門恩怨。

他跟3個女人生下4名子女。其中，韓籍元配生下長女之後，在1951年辭世。第2任日裔妻子為他生下長子辛東柱、次子辛東彬。接班問題引爆兩兄弟間殘酷鬩牆之禍，最後由辛東彬執掌龐大企業帝國。

然而，辛格浩最年長的3名子女和他的情婦，現在卻遭受跟他一塊受審的命運。

辛格浩今天遭依侵占等罪名定罪，判刑4年，長女則遭判兩年徒刑；替他生下么女的情婦徐美敬（SeoMi-Kyung，譯音）和辛東彬緩刑；辛東柱獲判無罪。

基於健康理由，辛格浩提出上訴再度開庭之前，仍可保有自由之身。已罹患痴呆等老年疾症的他，只能以輪椅代步。（譯者：中央社何宏儒）1061222