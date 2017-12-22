中印邊界會議 料談邊界爭端

多瓦爾（Ajit Doval）與楊潔篪主持會議之際，印度與中國有領土糾紛的阿魯納查省（ArunachalPradesh，中國稱藏南地區）省長米西拉（BD Mishra），在前一天與多瓦爾會面，討論邊境發展計畫與安全管理等問題。

這是中印部隊8月在洞朗對峙結束後，兩國首次召開邊界問題特別代表會議。

（中央社記者康世人新德里22日專電）印度國家安全顧問多瓦爾與中國國務委員楊潔篪，今天在新德里召開第20次中印邊界特別代表會議，聚焦如何避免邊界摩擦衝突及尚未解決的爭端。

中印洞朗對峙結束後，雙方嘗試建立邊境部隊指揮官熱線電話，事故時雙方能直接溝通避免誤判。外界預料，會議將討論部隊邊界接觸的行為規範，避免再度發生嚴重摩擦，並繼續討論如何處理未決的爭端。

印度媒體早前報導，對峙結束後，解放軍在洞朗地區興建哨站和道路、直升機起降的小型機場，並首度在冬季派駐人員，形同長期駐軍。最新運20運輸機現身西藏，顯示中方強化運兵前往中印邊境的實力。

印度則加速修築中印邊境實際控制線（LoC）的橋樑與24小時道路，可迅速調派部隊與物資，同時增派無人機偵察解放軍動態，強化邊境山區的軍事部署。

楊潔篪與多瓦爾會面前夕，中國外交部長王毅11日訪問印度，出席中印俄外長第15次會議，史瓦拉吉並與王毅舉行雙邊外長會談。

有報導指出，王毅在會中態度強硬，要印度記取洞朗對峙教訓。史瓦拉吉則重申印度認為洞朗屬於不丹領土的立場。1061222