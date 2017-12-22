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花媽心內話掀漣漪 陳菊：非出書本意

中央社2017/12/22 21:42
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄22日電）「花媽心內話：陳菊4000天」新書掀起政壇漣漪，高雄市長陳菊今天說，訪談內容及出書時機都由作者決定，若有人對書中描述感到不舒服，「我非常抱歉，因為這並非出書本意」。

天下雜誌出版的「花媽心內話：陳菊4000天」下午在高雄市立圖書館總館舉行新書發表會，由作者天下雜誌副總主筆林倖妃與書中主角陳菊對談，分享出書感想。前行政院長張俊雄到場致詞，現場聚集大批陳菊粉絲、陳菊政壇好友、高市府團隊成員。

陳菊表示，這本書是她與市府團隊及市民在追求城市的進步與轉型的4015天中，所共同譜下的生命樂章，期盼能為台灣追求民主化的進程及高雄的轉型經驗留下記錄，未來她也將繼續與高雄同行。

陳菊接受媒體提問時提到，市長不是快樂的行業，她最大的快樂就是讓市民快樂，每個人的回憶或許沒有那麼完整，她以反省的角度，希望許多的歷史事件不要重蹈覆轍。

陳菊回想出書過程，她說，她是非常低調的人，能少講就少講一點，她不會主動去爆祕辛，也不希望造成黨內不必要紛爭，有幾次受訪，作者把許多媒體報導資料拿出來，「我不能說沒有」。

至於這本書出版時機，林倖妃說，這本書算是陳菊在高雄執政11年的市政回憶錄與半自傳，會選在此時出版當然有出版社策略的考量，「我們也希望這本書能大賣」，但外界若要把這本書跟民進黨高雄市長初選牽扯，那就太小看這本書了。

另外，對於立委管碧玲稍早在台北開記者會指陳菊出新書是為黨內初選操作，陳菊回應表示，「對於管媽的反應，我覺得很抱歉、對不起」，引發爭議不是出書的本意。

陳菊表示，「我們還是好朋友，管媽這3屆立委選舉，我都是她的助選員之一」，大家都是成熟的人，過去民進黨發展的任何階段留下美麗的圖章或是傷痕，這都是必然的一部分，「我們願意去面對，不會影響同志間的情誼」。1061222

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