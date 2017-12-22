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中央社

兒子殺死家暴父 屏東地院判7年半

中央社2017/12/22 21:41
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東縣高樹鄉28歲青年陳振惟長期隱忍父親對母親家暴，去年7月間為保護母親，失手殺死父親，屏東地方法院今天一審判決，判處陳男有期徒刑7年半。

檢察官調查，去年7月23日深夜11時許至翌日凌晨2、3時許，陳父多次無故辱罵妻子「偷藏錢」、「討客兄」，並說要離婚還要將妻子趕出門，陳振惟為母親解釋，引發陳父不滿，雙方爭吵並徒手互毆，陳振惟拿起桌上煙灰缸及剪刀，朝陳父頭部、頸部揮擊與猛刺，導致陳父大量出血送醫不治。

陳振惟在父親送醫期間主動向員警報案自首，檢察官今年4月起訴他，並在起訴書中指出，陳振惟自幼目睹父親長期對母親家暴，也常被父親辱罵，求學期間表現良好，鄰居親友也說他孝順乖巧，協助照料家庭，因長期目睹父親對家人施暴，這種長期的恐懼及壓力，實非一般人所能體會，他基於保護家人動機殺害了父親，應屬情有可原。

因殺害直系血親尊親屬罪法定本刑為死刑或無期徒刑，檢察官認為，就算依陳振惟自首而宣告減刑後的法定最低刑度猶嫌過重，陳振惟的犯罪情節可憫恕，請法院依刑法第59條規定再減輕其刑。

屏東地方法院今天一審判決，法官依檢察官建議判處陳振惟有期徒刑7年半，全案可上訴。1061222

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