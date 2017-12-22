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中央社

台灣強菁英邀請賽 林文堂暌違3年奪冠

中央社2017/12/22 21:48
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣強基金會菁英邀請賽今在台中高爾夫球場進行最終回合，台灣一哥林文堂繳出5鳥、1柏忌，打出低於標準4桿的68桿，3回合累計以低於標準桿20桿的196桿奪冠，獨得獎金50萬元。

總獎金新台幣300萬元的台灣強基金會菁英邀請賽今天落幕，這也是林文堂生涯第3次以低於標準20桿以上的成績完賽，他最終以7桿之差大勝排名第2的高藤奪冠。

林文堂上一次奪冠，已是3年前的事，他在頒獎典禮上自嘲「高興得連話都忘記怎麼說了」。他不諱言，今天前5洞高藤確實帶來不少壓力，但也激發了他的鬥志，加上幸運之神站在他這邊，才能順利奪得冠軍。

這麼久才再次奪冠，林文堂坦言心中感觸良多，因為這2年身體有些狀況，但他還能盡力維持穩定，要感謝太太與小孩的支持，特別是老婆會不斷上網搜尋一些對他有幫助的訊息，讓長期在外比賽的他沒有後顧之憂，這是他前輩子修來的福氣。

高藤今天射下1鷹3鳥1柏忌，以低於標準桿4桿的68桿，3回合總桿低於標準13桿的203桿，名列第2，他高興地說，沒料到能在這次比賽拿到亞軍，這也是他轉職業3年來的最好成績。

高藤坦言，今年去打中國男子職業高爾夫巡迴賽，的確心裡層面與球技都有進步，明年也把重心放在中巡賽上，如果賽程沒有衝突，還是會回來打台灣PGA巡迴賽。1061222

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