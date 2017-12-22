台灣強菁英邀請賽 林文堂暌違3年奪冠

（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣強基金會菁英邀請賽今在台中高爾夫球場進行最終回合，台灣一哥林文堂繳出5鳥、1柏忌，打出低於標準4桿的68桿，3回合累計以低於標準桿20桿的196桿奪冠，獨得獎金50萬元。

總獎金新台幣300萬元的台灣強基金會菁英邀請賽今天落幕，這也是林文堂生涯第3次以低於標準20桿以上的成績完賽，他最終以7桿之差大勝排名第2的高藤奪冠。

林文堂上一次奪冠，已是3年前的事，他在頒獎典禮上自嘲「高興得連話都忘記怎麼說了」。他不諱言，今天前5洞高藤確實帶來不少壓力，但也激發了他的鬥志，加上幸運之神站在他這邊，才能順利奪得冠軍。