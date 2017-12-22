無線上網為那樁 找觀光資訊最多

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）今天公布「2017年台灣無線網路使用調查」結果，推估全國12歲以上曾使用無線上網比例高達75.1%，約1586萬人；以年齡層來看，「20-24歲」、「25-29歲」受訪者皆達100%；地區分布來看，「東部地區」(花蓮縣、台東縣)受訪者達83.8%，高於其他地區。

（中央社記者江明晏台北22日電）「2017年台灣無線網路使用調查」出爐，使用無線上網的受訪者中，近1年搜尋或瀏覽的資訊類別，排序前3分別為「觀光/旅遊」、「地圖/交通路線」、「氣象」。

在未上網部分，今年調查結果指出，全國12歲以上有21.2%未上網，以年齡層來看，「65歲以上」受訪者達73.8%，高於其他年齡層；地區分布中，「南部地區」(嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣)受訪者有26.4%，高於其他地區；教育程度以「小學」受訪者達78.1%，高於其他教育程度。

另外，今年調查結果也發現，曾使用無線上網的受訪者中，最近1年使用無線上網搜尋或瀏覽的資訊類別，排序前3分別為「觀光/旅遊」占20.2%，「地圖/交通路線」占19.5%，「氣象」占18.1%。

在使用無線上網搜尋或瀏覽的資訊類別「觀光/旅遊」部分，透過與人口特徵交叉分析結果發現，「女性」有23.2%，高於男性的17.2%；在年齡部分，「30-34歲」有36.3%，高於其他年齡層。

在使用無線網路從事線上交易，今年調查發現，最近一年有用無線上網販賣商品或服務的受訪者達15.7%。

在娛樂使用行為部分，最近一年有使用無線上網看線上影片、聽線上音樂或玩線上遊戲中，以「看線上影片」67.3%為排序第一，第二為「聽線上音樂」62.3%，「玩線上遊戲」44.9%為第三。

2017年「台灣無線網路使用調查」執行時間為2017年10月23日至10月31日，調查對象為居住在全國地區且年滿12歲以上的民眾，有效樣本數為1067份，以居住於全國地區22縣市民眾為抽樣母體。使用電腦輔助電話調查系統(CATI)進行電話訪問，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3%之內。1061222