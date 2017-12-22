挑戰加劇 高雄港仍破千萬TEU貨櫃量

郭添貴說，所幸高雄港仍有優良的地理條件與成本優勢吸引航商投資，現代商船承接了韓進倒閉後留下的碼頭，達飛海運也接手APL現有的碼頭並續租10年，雖然今年下半年遭逢新海運聯盟衝擊轉口櫃，高雄港今年貨櫃量仍然順利突破千萬TEU，鞏固高雄港樞紐地位。

台灣港務公司今天發布新聞稿，總經理郭添貴說，今年對高雄港來說充滿挑戰，先有韓進海運倒閉與美國總統輪船公司（APL）被達飛海運併購等事件。接著，4大海運聯盟從4月重組為3個新聯盟，擴增東南亞直靠北美航線，也導致原有部分貨源無需再借道高雄港中轉，對高雄港轉口貨櫃量造成衝擊。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）台灣港務公司統計，今年高雄港貨櫃量已確定突破1000萬TEU（20呎標準櫃單位），連續4年穩住千萬TEU級貨櫃港地位，在今年面臨航商併購、海運聯盟重組挑戰加劇下，表現可嘉。

不過，郭添貴也表示，近兩年對高雄港等台灣的港口來說是關鍵過渡期，隨著全球船舶大型化、航商間併購及海運聯盟重組趨勢益發激烈，船公司對掛靠港的設施條件要求更高，台灣港務公司除了積極辦理高雄港第七貨櫃中心的工程與招商，提供大型船舶營運基地，更透過提供高效率服務及獎勵措施，與各航商業攜手合作度過關鍵期。

郭添貴說，展望明年，挑戰依舊嚴峻，台灣港務公司將會持續與各航商保持密切往來，並鼓勵航商進一步增闢近遠洋航線及經營藍色公路，創造航港雙贏。1061222