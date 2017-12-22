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中央社

陳菊描寫秋菊之爭 楊秋興：內容無法接受

中央社2017/12/22 21:52
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄22日電）「花媽心內話：陳菊4000天」書中「秋菊之爭」的當事人前高雄縣長楊秋興今天指出，書中內容與事實多所不符，他無法接受。

天下雜誌出版的「花媽心內話：陳菊4000天」下午在高雄市立圖書館總館舉行新書發表會，由作者天下雜誌副總主筆林倖妃與書中主角高雄市長陳菊對談。

楊秋興下午在國民黨高雄市黨部舉行記者會指出，他上午接獲友人贈書，看到「秋菊之爭」那段內容後感慨萬千，不過，他也很高興陳菊會給他機會說出他憋了很久的心內話。

「書中提到的刀刀見骨，其實我才是被殺的」，楊秋興說，書中有很多不是事實，他如果不主動出面說明，好像就默認。

楊秋興指出，當年在民進黨市長黨內初選落敗後，他原沒有很強烈的政治慾望，但後來感覺「還在被追殺」，連「斬草除根」的話都傳出來，還暗指他有「夫人幫」，他當9年縣長，他太太和家人從未干涉縣政，卻被暗指有夫人幫，當然相當氣憤。

楊秋興說，初選結束後，陳菊有打電話給他，那時正好陪另一名議員參選人掃街，沒有接到陳菊電話，但當天陳菊卻在叩應節目中說，楊秋興不回她電話，這與事實不符。

楊秋興指出，陳菊當時說他有職業抹黑集團，「這根本不是我所為」，後來他查出，這是民進黨內有些人跟新潮流、跟陳菊有恩怨情仇的人做的，「這跟我無關」，為何陳菊經過這麼多年又把這抹黑拿出來推給他。

他說，經歷重重的「追殺」，有次半夜睡不著覺，一時有感，在臉書上貼文「欺人太甚，吃人夠夠，士可殺不可辱，我就拚了」，這是他後來出馬角逐高雄市長的原因。1061222

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