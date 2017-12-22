汪洋19大後首次出席涉台活動

（中央社台北22日電）中共政治局常委汪洋今天在北京參加第十次全國台灣同胞代表會議並講話。汪洋10月底晉升為政治局常委後，因當時排序第四，被外界認為將接任全國政協主席，出任中共對台領導小組副組長。

新華社報導，第十次全國台灣同胞代表會議22日在北京開幕。中共中央政治局常委、國務院副總理汪洋出席會議並講話。這也是汪洋在中共第19次全國代表大會後，首次公開露面參加重要涉台活動。

汪洋表示，中共19大在總結過去5年對台工作理論和實踐創新的基礎上，集中反映「以習近平同志為核心的黨中央推進祖國統一大業」新理念，對做好新時代對台工作具有重大指導意義和深遠歷史意義。