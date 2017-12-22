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中央社

汪洋19大後首次出席涉台活動

中央社2017/12/22 22:01
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北22日電）中共政治局常委汪洋今天在北京參加第十次全國台灣同胞代表會議並講話。汪洋10月底晉升為政治局常委後，因當時排序第四，被外界認為將接任全國政協主席，出任中共對台領導小組副組長。

新華社報導，第十次全國台灣同胞代表會議22日在北京開幕。中共中央政治局常委、國務院副總理汪洋出席會議並講話。這也是汪洋在中共第19次全國代表大會後，首次公開露面參加重要涉台活動。

汪洋表示，中共19大在總結過去5年對台工作理論和實踐創新的基礎上，集中反映「以習近平同志為核心的黨中央推進祖國統一大業」新理念，對做好新時代對台工作具有重大指導意義和深遠歷史意義。

汪洋指出，「中國特色社會主義進入了新時代，推動兩岸關係和平發展、實現祖國和平統一，意義重大，使命光榮」。各級台聯組織要在新時代中，實現新作為，牢牢把握兩岸關係和平發展的正確方向，並深化兩岸民間交流交往等。

台盟中央主席蘇輝代表台盟中央致賀詞，中國僑聯主席萬立駿代表各人民團體致賀詞。

中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權，中國人民政治協商會議全國委員會副主席林文漪，前全國政協副主席張克輝等出席開幕式。開幕式由全國台聯會長汪毅夫主持。

此次會議為期4天，來自中國各省、自治區、直轄市和有關單位的「台胞代表」共300多人與會。

會議將審議通過全國台聯第九屆理事會工作報告、全國台聯章程修正案，選舉產生全國台聯第十屆理事會及其領導班子，聘請全國台聯特邀理事，表彰全國台聯系統先進集體和先進工作者。1061222

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