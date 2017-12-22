城市盃青少棒23日開打 台灣球隊力拚冠軍

（中央社記者謝靜雯台北22日綜合報導）2017年台北城市盃青少年棒球錦標賽將於明天開打，此次總計32支國、內外球隊參賽，台灣上一次在城市盃稱霸是2012年桃園新明國中，今年力拚將冠軍留在台灣。

城市盃青少年棒球賽從2005年開始舉辦，日本隊一直以來在比賽成績亮眼，曾6度稱霸，今年日本總計8支球隊參賽，包括去年的冠軍豐田，以及名古屋、松山、靜岡、福岡、大阪、和歌山和宮崎。

除了日本外，另有香港隊，韓國則派出首爾、京畿道2支球隊出征，台灣總計21支球隊參賽，地主台北市有大理、重慶、陽明、長安共4隊報名；台灣桃園市新明國中曾在城市盃拿下3次冠軍，為台灣球隊最多，此次也有報名參賽。