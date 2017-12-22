德再生能源占36% 離岸風電成長快

（中央社記者林育立柏林22日專電）德國再生能源占用電量的比重，今年可望突破36%，再度寫下歷年新高。其中離岸風力發電成長最快，燃煤與核能發電則呈現下滑的趨勢。

風力、沼氣和太陽能發電是德國排名前三的再生能源。根據德國能源業同業公會（BDEW）的預測，離岸風力發電今年可望生產180億度的電力，較去年成長49%；成長率排名第二的是陸域風力發電的870億度，較去年成長31%；太陽能今年可望發400億度的電，較去年微幅成長4%。

再生能源重要性不斷增加，相較之下傳統電力則呈現下滑的趨勢。據預測，燃煤占發電的比重，可望從去年的40.3%降到今年的37%，核電從13%降到11.6%，只有天然氣，延續近年趨勢從12.5%成長到13.1%。