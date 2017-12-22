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中央社

德再生能源占36% 離岸風電成長快

中央社2017/12/22 22:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者林育立柏林22日專電）德國再生能源占用電量的比重，今年可望突破36%，再度寫下歷年新高。其中離岸風力發電成長最快，燃煤與核能發電則呈現下滑的趨勢。

風力、沼氣和太陽能發電是德國排名前三的再生能源。根據德國能源業同業公會（BDEW）的預測，離岸風力發電今年可望生產180億度的電力，較去年成長49%；成長率排名第二的是陸域風力發電的870億度，較去年成長31%；太陽能今年可望發400億度的電，較去年微幅成長4%。

再生能源重要性不斷增加，相較之下傳統電力則呈現下滑的趨勢。據預測，燃煤占發電的比重，可望從去年的40.3%降到今年的37%，核電從13%降到11.6%，只有天然氣，延續近年趨勢從12.5%成長到13.1%。

執行長卡夫勒（Stefan Kapferer）在柏林表示，「再生能源是2017年的明星，從數字可清楚看到，德國的發電從高碳排走向低碳排和近乎零碳排的速度正在加快，煤電未來可望逐步被淘汰。」

不過，由於南北向的電網不足，北部的風力發電無法順利送到南部的工業區，德國的能源轉型正面臨電網不足的挑戰。

卡夫勒表示，再生能源對減碳是好消息，但電網不足，再生能源就無法充分利用，「電網建設與再生能源的擴充應該齊步進行。」1061222

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