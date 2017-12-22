台灣近3年民間投資 幾乎靠台積電

台灣證券交易所董事長許璋瑤表示，台灣長年都處於超額儲蓄的狀況，顯示錢寧願存在銀行，不願意投資，行政院長賴清德上台後，也致力解決投資環境的「五缺」問題，因為台灣近年來經濟成長率處於低成長的主因，就是投資不振。

根據公開資訊觀測站資訊，近3年上市公司不動產、廠房及設備成本增加金額共新台幣1兆7056億元，其中，台積電就占其中的8211億元，占比高達48%，顯示台灣企業主要是台積電在台灣進行大規模的資本投資。

（中央社記者田裕斌台北22日電）近3年上市公司不動產、廠房設備成本增加1兆7056億元，其中，台積電占8211億元，顯示主要是台積電在台灣大規模資本投資。證交所董事長許璋瑤則說，經濟緩升主因就是民間投資不振。

許璋瑤說，有投資，才會有新興產業會如雨後春筍般冒出頭，只要企業在台灣投資，可培養許多潛力產業，就像是樹木長出新的葉子一樣。

不過，數字會說話，根據統計，近3年增加不動產、廠房及設備成本的前10大上市公司，除了台積電外，排名第2的聯電投資金額僅1230億元，鴻海集團更只有群創以664億元排上第3，國泰金控、富邦金控雖然分居第4、第10，但因壽險業主要增加以不動產為主，對於GDP的成長貢獻度相對製造業有限。

至於美國稅改是否對會台灣企業造成磁吸效應？許璋瑤認為，會去美國投資的都是原本已經外移的企業，且包括歐洲、日本及中國大陸的企業稅都比美國高，在當地投資的企業感受到的壓力，會比在台灣投資的企業來得大，美國稅改對於台灣企業影響有限。

此外，許璋瑤也認為，稅率只是企業投資的其中一個考量，政府該做的就是改善投資環境，包括人才、法規等，且全球經濟動態調整，在美國拋出稅改議題後，其他國家也會因應調整，將負面效應降至最低，台灣也如此，未來有機會愈來愈好。1061222