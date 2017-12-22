韓粉全身貼滿劉以豪照片　韓PD大讚「台版徐康俊」

朴泂俊PD今（22）天特地到西門町拍攝劉以豪，並透露當初會選中劉以豪，是因為在韓國有許多徐康俊（知名男演員，《奶酪陷阱》、韓版《我家也有大明星》）的粉絲，經常拿他倆做比較，並表示兩人不僅長得像，連那種謙虛、零負評、令人信賴的特質都一模樣，正是韓國人喜歡的類型，尤其劉以豪笑起來特別漂亮，粉絲更以「微笑天使」稱呼他，因此在當地聚集了不少人氣，連朴泂俊PD都深陷劉以豪魅力，透露自己為了劉以豪，生平第一次加入藝人粉絲團，可見對他的喜愛。

台灣的「國民男友」劉以豪，原來早就飄洋過海紅到韓國啦，甚至吸引韓國阿里郎電視台來台錄製《Embracing the World》第三季，並選中劉以豪為台灣代表，介紹在地美食美景成為中韓文化的橋梁，該節目PD（導演兼製作人）朴泂俊更大讚劉以豪，是零負評的優質偶像，因此吸引到韓國許多忠心耿耿的粉絲。



▲劉以豪和徐康俊（右）像到不要不要的。（合成圖，2017.12.22）

事實上，如此深受韓粉喜愛，劉以豪也是這二年才知道，因為常常會有韓國粉絲寄影片和東西給他，為此，他甚至還在去年8月受邀至韓開了一場粉絲見面會，而且還是售票的ㄛ，當全場粉絲幫他慶生時，霎時還叫劉以豪流下感動的眼淚，連近日他主演的電影《帶我去月球》，都有韓粉特地來台觀看，甚至還有人用水晶拼出一幅劉以豪的臉送他，用心可見一斑。

但其中最熱情的，非全身上下貼滿二十多張劉以豪照片的韓粉了，他去年在韓國見面會上一見到這位粉絲就印象深刻，當時對方還拿下身上的一張照片，貼在劉以豪身上，表達對他的喜歡，也讓他驚喜不已。



▲▼朴泂俊PD（戴眼鏡）特別搜尋韓國網站給劉以豪看，讓他知道他在當地很受歡迎。（圖／記者葉政勳攝，2017.12.22）