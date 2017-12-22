指揮家杜特華被控性侵 各樂團取消合作

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，紐約愛樂交響樂團（New York Philharmonic）表示，已取消由他指揮明年1月5場音樂會的安排。芝加哥交響樂團（Chicago Symphony Orchestra）和克里夫蘭管弦樂團（Cleveland Orchestra）也表示，他已退出明年上半年的音樂會。

（中央社舊金山22日綜合外電報導）美聯社報導，3名歌劇演唱家和一名演奏家指控遭英國皇家愛樂樂團藝術總監杜特華性侵後，美國波士頓、舊金山和澳洲雪梨交響樂團也迅速做出反應，與他中斷關係。

世界知名的瑞士指揮大師杜特華（Charles Dutoit）數十年來行為不檢的臭名浮上檯面後，世界各國交響樂團相繼做出回應。

1989到2005年的費城交響樂團（PhiladelphiaOrchestra）主席克魯格（Joe Kluger）告訴美聯社，杜特華「極為輕薄」的臭名是費城樂團在他任內兩度不願聘請杜特華為音樂總監的原因之一。

他說，關於杜特華「對女性行為不檢是古典樂界眾所皆知」的傳聞。他還說：「我確曾提醒我們的員工，在他身邊要小心，還鼓勵他們立刻檢舉任何不恰當的行為。」

4名受害女性告訴美聯社，她們從未正式提告，因為她們是年輕人，而杜特華是大師級人物，惟恐提告會使她們失業，而杜特華將絲毫無傷。

昨天美聯社詳細報導這4名受害女性描述的惡行。她們說，杜特華在芝加哥、洛杉磯、明尼阿波利斯、費城和紐約州薩拉托加泉（Saratoga Springs）這5座城市的樂團彩排和演出空檔期間，對她們加以侵犯。

她們說，這些事件1985－2010年間發生在各個地點，包括行駛中的汽車、杜特華的更衣室、飯店電梯和芝加哥四季酒店（Four Seasons Hotel）的套房內。

已退休的歌劇演員拉斯穆森（Paula Rasmussen）表示，1991年9月杜特華在洛杉磯歌劇院（LA Opera）的更衣室對她下手。

她告訴美聯社：「當時他把我推到牆上，抓住我的手碰觸他的下體，硬把他的舌頭伸到我的喉嚨裡。」

另一名演唱家麥奈爾（Sylvia McNair）說，1985年在明尼蘇達交響樂團（Minnesota Orchestra）彩排結束後，杜特華在飯店試圖要與她發生性關係。

她說：「一等到電梯裡只剩我和他，杜特華就把我推到牆上，膝蓋頂入我兩腿之間，整個人緊貼著我。」

其他兩名不願透露身分的受害者表示，他們怕被杜特華列入不得再演出的黑名單中。

其中一人表示，杜特華在2006年性侵她3次，2010年則有一次，不僅對她襲胸，還在更衣室抓住她的手腕壓到牆上。（譯者：中央社陳昱婷）1061222