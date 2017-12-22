劉韋辰飆6顆3分球 富邦打爆裕隆

（中央社記者龍柏安台北22日電）富邦勇士前鋒劉韋辰今天打出生涯最高效率的一場比賽，他僅出賽14分07秒，3分球8投6中轟下20分，助球隊早早拉開差距，終場以93比69打爆裕隆納智捷。

劉韋辰上季效力台銀，且是球隊先發主力，本季轉戰富邦後卻得從替補開始打起，不僅出賽時間銳減，就連場均得分也從上季的7.5分，下滑至1.8分，但今晚火力全開扮演球隊奇兵，成了拉開比數奠定勝基的功臣。

裕隆執行教練魏永泰說：「賽前我們有交代球員，要守好洪志善、張宗憲和林書緯這些主力。」劉韋辰並非是重點看管的對象，但他在第2節結束前連續飆進3顆3分球，助富邦半場打完就已取得47比32大幅領先。