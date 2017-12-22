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日作家吉本芭娜娜 縱橫30年仍具影響力

中央社2017/12/22 22:22
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者羅苑韶台北22日電）吉本芭娜娜24歲出第一本書就是暢銷書，成名作「廚房」至今30年，持續影響年輕讀者，從她的書中受到鼓舞「原來我也可以這樣思考、原來我也做這些事」。

本名吉本真秀子的吉本芭娜娜，是日本當代小說家，1988年出版「廚房」，時報出版藉本書問世30週年，推新譯本重新上市。

「廚房」一書描述女主角面對至親的人陸續故去，努力重整生活，身心獨立的少女身影橫掃全球，本書授權30多國翻譯，海內外多次獲獎。

應富邦藝術基金會邀請來台演講，吉本芭娜娜與媒體簡短會面。她透過翻譯說：「30年前寫『廚房』，當時日本正值泡沫經濟，心靈空虛的時代。現在的台灣年輕人不知何去何從，與30年前的日本相似。」

吉本芭娜娜說：「現代亞洲年輕人很難對應當前時代。『廚房』故事裡女主角不算貧窮、有手藝，生活上並沒有陷入困難，然而失去家人，遭時代翻弄，我認為女主角的遭遇可給現在亞洲的年輕人力量。」

她又說，她年輕時，人們貧窮但快樂，願意互相協助；但現在年輕人孤立，無退路，出現新的貧困世代，情況嚴重。

吉本芭娜娜認為，人只要有身體，人生就痛苦，活下來有很多責任要扛。但是，她說：「人生這麼多苦當中，會顯現如小小鑽石的閃耀亮點，我希望透過小說傳達，小小的閃亮鑽石值得你活下去。」

吉本芭娜娜年輕即成名，著作早已選入日本教科書。她卻冷靜地說，現在有年輕讀者見到她，還以訝異的表情說「啊，這位作家還活著」。

儘管如此，她說，持續會收到年輕讀者的來信，這些受傳統束縛壓抑的日本年輕人讀她的書，多少會受到鼓舞，興起「原來我也可以這樣思考、原來我也做這些事」的想法。

對於不同年齡層的讀者，經歷人生重大課題，開始質疑自己時，吉本芭娜娜說：「我的書讓他們平靜，扮演療癒的功能。」

重看30年前寫的「廚房」，她理直氣壯地說，不會想做任何改變，當時採用的文體，大膽省略文字，讓讀者自行想像，「回頭看，技巧可呈現得更好」。但她低頭一面自問：「不知為何，年輕時寫下那樣痛苦的氛圍，現在回顧好像是別人家的事。」

53歲的吉本芭娜娜展現成熟自信，預計2018年2月在台灣出版長篇小說「馬戲團之夜」，由新版廚房譯者劉子倩翻譯。1061222

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