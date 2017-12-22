刻意讓舊iPhone變慢 蘋果遭控告求償

CNBC報導，蘋果公司承認，若iPhone安裝的較舊版本電池無法滿足電力需求，他們會運用演算法協助iPhone以最佳效能運作，並防止手機突然關機。

蘋果並對路透社表示：「去年我們對iPhone 6、iPhone 6s、和iPhone SE釋出一項功能，僅在必要時修正瞬時峰值，以防裝置在這些情況下意外關機。我們現在已將這個功能用在安裝iOS 11.2的iPhone 7上，而且打算未來還會支援其他產品。」

根據今天曝光的正式訴訟文件，2名住在加州的iPhone 7用戶鮑格達諾維奇（Stefan Bogdanovich）和史皮亞斯（Dakota Speas）向加州聯邦地區法院提出集體訴訟，控告蘋果公司在從未獲得許可情況下，讓他們的iPhone運作變慢。

2人指稱：「由於運轉速度遭刻意減緩，使得他們在使用iPhone上遭遇干擾。」2人還說，蘋果的行動造成他們「經濟上的損失和其他應獲得補償的損害」，因此要求賠償。

記者試圖連絡蘋果公司，第一時間還無法取得蘋果對此案的評論。

鮑格達諾維奇和史皮亞斯正在試圖獲得勝訴，以擴大符合本案原告身分的範圍，希望能夠涵蓋美國所有持有比iPhone 8更舊版本蘋果手機的用戶。

蘋果公司昨天解釋為何一些舊版iPhone速度變慢時表示：「我們的目的是帶給消費者最佳經驗，包括在整體表現和延長手機壽命等方面。」

蘋果在聲明中還說，問題在於所有鋰電池時間一久且累積充電循環時，會老化且難以輸出大電流，不只有蘋果產品內的電池會這樣。電池在低溫或低電量下，滿足峰值需求的能力也會降低，並可能造成手機突然關機以保護電子零件。

但法新社報導，蘋果的說法證實一些陰謀論者的猜測，認為蘋果暗地讓舊款iPhone用戶以為他們需要整支手機換新，而非只需換新電池，誘使他們升級購買最新款的iPhone。（譯者：中央社張正芊）1061222