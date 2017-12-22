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娛樂

史上最難角色　溫絲蕾一幕戲14頁無間斷對白

記者翁新涵╱台北報導2017/12/22 23:05
▲凱特溫絲蕾有望憑《愛情摩天輪》，再度入圍奧斯卡。（圖／甲上，2017.12.22）
▲凱特溫絲蕾有望憑《愛情摩天輪》，再度入圍奧斯卡。（圖／甲上，2017.12.22）

伍迪艾倫堪稱最能掌握女性情慾的大師級導演，許多重量級女演員爭相演出他的作品，從《藍色茉莉》的凱特布蘭琪、《魔幻月光》艾瑪史東、《午夜巴黎》瑞秋麥亞當斯、瑪莉詠柯蒂雅和《情遇巴賽隆納》的潘妮洛普克魯茲、史卡莉喬韓森等，眾演技派女星都在伍迪艾倫的電影中，展現風情萬種的面貌。

今年伍迪艾倫自編自導第48部最新浪漫電影《愛情摩天輪》，再度找來奧斯卡影后凱特溫絲蕾搭擋，讓粉絲相當期待。該片敘述一位餐廳女侍，在無聊乏味的婚姻生活中掙扎，遇到海灘救生員之後身心大解放的情慾糾葛。


▲凱特溫絲蕾挑戰自己的史上最難角色。（圖／甲上，2017.12.22）

其實剛收到劇本時，凱特溫絲蕾一度非常抗拒：「這絕對是我遇過最複雜、層次最多的女性角色，而且個性非常極端，對我的身心都是相當大的壓力，讓我不太敢接下這部戲。」還好溫絲蕾的女兒和老公為她加油打氣，一致認為她應該接下來，才能讓觀眾大飽眼福其精湛演技。

但在答應演出之後，才是溫絲蕾魔鬼考驗的開始，她說：「看到一幕戲，居然是14頁一句接著一句的對白，真的與我之前演過的電影方式完全不一樣！」而且準備時間不到3個月，溫絲蕾只好靠著播放背景音樂來記憶這些台詞，還得要把英國口音改成紐約地方口音，真是一大挑戰，但也令她更上層樓，奪下第21屆「好萊塢電影獎」影后獎座，更被各界影評認定會可以再度入圍奧斯卡最佳女主角。

關鍵字凱特溫絲蕾愛情摩天輪伍迪艾倫
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