加泰獨派勝選 前主席籲西國總理對話

（中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電）加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特今天表示，加泰昨天的選舉結果證明西班牙總理拉荷義輸了，他願意在西班牙以外的地方與拉荷義會談，找到政治解決方案。
西班牙加泰隆尼亞自治區昨天舉行議會選舉，結果顯示主張獨立的3個黨派合計預估可拿下70席，其中流亡比利時的加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）的「全力為加泰隆尼亞」（JuntsPer Cataluna）聯盟，獲得21.7%票數，可拿下34席。
普伊格蒙特昨天深夜在開票後於布魯塞爾演說表示，歐洲應注視加泰隆尼亞人展現意志的結果，並強調獨派聯合拿下多數席次，就是警告拉荷義（MarianoRajoy）已經輸了。
普伊格蒙特今天再度出面對拉荷義喊話，表示馬德里中央政府必須找到另一種解決加泰危機的方法。
他說準備與拉荷義會面，但地點不會是西班牙，而是在布魯塞爾或歐洲其他地方，面對加泰隆尼亞、西班牙開始的新政治時代，大家必須找到政治解決方案。
加泰隆尼亞自治區議會10月27日通過獨立，拉荷義引用憲法第155條，免職加泰隆尼亞區政府領袖、解散獨派居多的議會，並暫時接管自治區。
加泰隆尼亞重新選舉，組成新的區議會和區政府。區議會共135席，取得68席即過半。1061222