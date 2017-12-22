加泰獨派勝選 前主席籲西國總理對話

（中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電）加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特今天表示，加泰昨天的選舉結果證明西班牙總理拉荷義輸了，他願意在西班牙以外的地方與拉荷義會談，找到政治解決方案。

西班牙加泰隆尼亞自治區昨天舉行議會選舉，結果顯示主張獨立的3個黨派合計預估可拿下70席，其中流亡比利時的加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）的「全力為加泰隆尼亞」（JuntsPer Cataluna）聯盟，獲得21.7%票數，可拿下34席。

普伊格蒙特昨天深夜在開票後於布魯塞爾演說表示，歐洲應注視加泰隆尼亞人展現意志的結果，並強調獨派聯合拿下多數席次，就是警告拉荷義（MarianoRajoy）已經輸了。