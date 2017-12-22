SBL達欣捨慢打快奏效 將璞園拉下龍頭

（中央社記者龍柏安台北22日電）SBL衛冕軍台北達欣今天靠著洋將布拉全場攻下25分、11籃板，前鋒林宜輝也有22分進帳，達欣全場最多領先19分，終場以85比75擊敗璞園建築，也賞給對手2連敗。

璞園昨天才輸給台灣啤酒，今天又輸達欣，戰績以4勝4負從榜首滑落至並列第3，總教練麥班達賽後說：「連續兩場都輸在拼勁，雖然大家都說想贏球，如果想贏球，我們的攻防不應該這麼消極，連續兩場比賽對方都打得比我們積極。」

達欣總教練范耿祥透露，今年球隊少了周儀翔與施顏宗兩名主力，開季前幾週還在找尋全新的搭配與比賽節奏，他說：「之前我們進攻打得太慢，球隊裡有些速度很快的球員，如果每波都打陣地戰，他們在場上就等於消失。」