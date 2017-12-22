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中央社

SBL達欣捨慢打快奏效 將璞園拉下龍頭

中央社2017/12/22 23:00
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北22日電）SBL衛冕軍台北達欣今天靠著洋將布拉全場攻下25分、11籃板，前鋒林宜輝也有22分進帳，達欣全場最多領先19分，終場以85比75擊敗璞園建築，也賞給對手2連敗。

璞園昨天才輸給台灣啤酒，今天又輸達欣，戰績以4勝4負從榜首滑落至並列第3，總教練麥班達賽後說：「連續兩場都輸在拼勁，雖然大家都說想贏球，如果想贏球，我們的攻防不應該這麼消極，連續兩場比賽對方都打得比我們積極。」

達欣總教練范耿祥透露，今年球隊少了周儀翔與施顏宗兩名主力，開季前幾週還在找尋全新的搭配與比賽節奏，他說：「之前我們進攻打得太慢，球隊裡有些速度很快的球員，如果每波都打陣地戰，他們在場上就等於消失。」

今晚達欣透過區域防守鞏固籃板，加上流暢的轉換快攻，給璞園在防守端帶來很大壓力，林宜輝說：「前幾場我們沒有放開的去做攻守轉換，這場大家試著改變方式，沒想到效果還不錯，希望這能繼續保持。」

達欣主控蘇翊傑今天也有14分、9助攻與5抄截的全方位演出，他強調前幾場比賽就算輸球，但只是剛開季，也不用太緊張，歷經之前一段時間的磨合後，「我們會越來越好」。

第15季SBL例行賽今晚在台北和平籃球館進行兩場比賽，首役富邦勇士以93比69擊敗裕隆納智捷。1061222

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