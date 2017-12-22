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中央社

加泰隆尼亞獨派勝 領袖要與總理談遭拒

中央社2017/12/22 23:02
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社布魯塞爾／巴塞隆納22日綜合外電報導）西班牙加泰隆尼亞獨派在提前選舉中贏得多數席次後，遭革職的領袖普伊格蒙特提議針對這場獨立危機，在西班牙境外跟總理拉荷義會談。不過拉荷義已表明拒絕對話。

法新社報導，普伊格蒙特（Carles Puigdemont）在區議會宣布獨立之後就逃到比利時布魯塞爾。他在當地告訴記者，若回國，他將因叛亂、煽動叛亂和濫用經費等指控被捕。

他說：「我願意跟拉荷義（Mariano Rajoy）先生在布魯塞爾或歐洲聯盟境內的任何其他地點見面，基於顯而易見理由，只要不在西班牙境內就可以。」

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，普伊格蒙特說：「加泰隆尼亞要成為一個獨立國家，這是加泰隆尼亞人民的願望。我認為拉荷義的計畫行不通，所以我們得找到處理這場危機的新方法。」

普伊格蒙特也向歐盟喊話說：「我只要求歐洲聯盟執行委員會（European Commission）或其他歐洲機構，請傾聽、傾聽加泰隆尼亞人民的聲音，而不是只聽西班牙說什麼。」

不過歐盟執委會截至目前還是挺拉荷義的立場。

普伊格蒙特還說：「歐盟執委會有權支持西班牙的立場，不過，我認為也有必要傾聽這場衝突各方的聲音。我認為，加泰隆尼亞人民有權讓歐盟執委會傾聽他們的聲音。」

外界普遍認為，這次選舉是獨立問題的關鍵時刻。繼英國脫歐這顆震撼彈之後，這個導致富裕加泰隆尼亞為之分裂的問題再度讓歐洲不安。

獨派在議會仍占多數，對於將自治區政府成員解職並解散區議會的拉荷義而言，提前選舉的作法彷若搬石頭砸自己的腳。

不過，儘管獨派在選舉中勝出，統派政黨中間偏右公民黨（Ciudadanos）在135席議會中拿下37席，成為最大單一政黨，這是獨立分歧折磨加泰隆尼亞社會的明確指標。

除非3個獨派政黨未來幾個月內無法敲定合作協議，否則他們將憑藉拿下的70席統治加隆尼亞，儘管這比他們之前的席次減少兩席。

普伊格蒙特說：「這是沒有人可以辯駁的結果。西班牙被擊敗了，拉荷義和他的盟友輸了。」（譯者：中央社何宏儒）1061222

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