鴻溝深 加泰隆尼亞選舉未釐清未來走向

然而，這對親商的公民黨來說，是甜蜜中帶有苦澀的勝利。因為它在135席的自治區議會僅贏得37席，不足以獨力組成自治區政府。

公民黨是加泰隆尼亞獨立運動的主要反對勢力，由36歲的律師阿瑞馬達斯（Ines Arrimadas）領軍。

反對獨立的公民黨（Ciudadanos）得到最多選票。這是這個政黨10多年前創立以來最大的選舉勝利。

（中央社巴塞隆納／馬德里22日綜合外電報導）加泰隆尼亞議會選舉未能釐清這個政治動盪地區的未來，暴露出這個自治區的獨立支持者與反對者間既深且廣的鴻溝。

真正的贏家是挺獨政黨，它們獲得的議席加總，足以在加泰隆尼亞新議會過半。

●誰是輸家？

西班牙總理拉荷義（Mariano Rajoy）保守的人民黨（Popular Party）失去4席，最終僅獲得3席，對這個西班牙執政黨是重大打擊。

拉荷義在選前表示，10月的加泰隆尼亞獨立運動導致當地動盪，對經濟造成損害。加泰隆尼亞是西班牙最富裕的地區，占西班牙全國財政收入約1/5。

公民黨受到在加泰隆尼亞的出色表現鼓舞，可能在全國性選舉對人民黨形成更強勁的挑戰。

●誰將掌權？

挺獨政黨在這次選舉贏得70席，成為自治區議會多數，但它們獲得的議席少於2年前的上一次選舉。

分離主義者在議會些微過半，足以讓他們協商合組政府。但他們過往的爭執意謂合組新政府不會太容易。

「全力為加泰隆尼亞」（Junts per Catalunya）聯盟奪得34席，成為支持率最高的分離主義政黨。黨魁普伊格蒙特（Carles Puigdemont）是流亡比利時的加泰隆尼亞前主席。

由於當局發布逮捕令，追究他於10月1日舉行非法獨立公投，及之後在分離運動中扮演的角色，普伊格蒙特一踏上西班牙土地就面臨遭逮捕的命運。後續的調查可能以叛亂和煽動罪嫌起訴他，為普伊格蒙特帶來數十年牢獄之災。

左翼共和黨（ERC）囊括32席。黨魁璜克拉斯（Oriol Junqueras）是普伊格蒙特前副手，當局指控的叛亂罪嫌調查期間，他被監禁在鄰近馬德里的監獄。

激進的反資本家政黨「人民團結候選人黨」（CUP）獲得4席。

主要問題在於，這3個政黨會同意由誰出任加泰隆尼亞主席、它們會對彼此施加哪些條件，以及他們希望從馬德里當局得到什麼。

●缺席者

當選的分離主義自治區議員中，包括普伊格蒙特和璜克拉斯，有8人在10月的獨立運動後，不是入獄、就是流亡到比利時布魯塞爾，遠離西班牙司法管轄。

法律上，他們無需到場即可就任議員，但議會法規不容許流亡或在獄中的議員缺席投票。這意謂除非他們出獄或回到西班牙，這8人可能必須棄權，由其他黨員遞補議席。

否則，分離主義者將無法達到足以組成新政府，或在自治區議會通過法律的多數席次。

●時間表

組成新政府的協商可能在假期後，也就是明年1月6日之後展開。

差不多同一天，拉荷義將宣布，自治區議會何時將啟動第一次會議前的初步程序。

初步程序必須在1月23日前啟動。自治區議會則必須在2月8日前，表決同意新政府就任。

新內閣走馬上任前，加泰隆尼亞都將掌控在馬德里當局手中。若新政府再度違法單方面尋求獨立，拉荷義並未排除啟動憲法條文，將加泰隆尼亞重新納入中央政府掌控的可能性。（譯者：中央社陳妍君）1061222