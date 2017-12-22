NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
娛樂

圖／泰國女神「鬼上身」　直播發狂又哭又叫

記者翁新涵╱台北報導2017/12/22 23:25
▲泰國女神琪洽．安瑪達出身少女團體。（圖／華映，2017.12.22）
▲泰國女神琪洽．安瑪達出身少女團體。（圖／華映，2017.12.22）

泰國恐怖電影《魍美》，故事從一個網美自殺開始....，還真的邀請到泰國各色性感網紅演出，而泰國個性女神琪洽．安瑪達雅婫（Kitty-Chicha Amattayakul），也在片中飾演人氣網紅莫妮卡，17歲就出道的她，可是2010年時泰國美少女團體Kiss me five的一員呢。

她後來雖然因為個人學業關係退出團體，但在社群平台Istagram上卻相當活躍，擁有超過12萬粉絲追蹤，她也樂於時常分享生活裡的性格穿搭、出席各大時尚活動，還會分享許多私下練舞的影片，和網友及粉絲們互動頻繁，也是不折不扣的網紅。

在《魍美》中，琪洽也飾演直播粉絲數超高的人氣網美，個性活潑健談，性感且敢露敢秀，擁有迷人魅力，讓她在網路界快速走紅，並在社群媒體上展現出極度的自信，不在乎別人的意見，非常情緒化又瘋狂，甚至最後在鏡頭前直播自殺，化身厲鬼索命尋仇…。


▲▼琪洽．安瑪達雅抹白臉在銀幕痛哭，令人不寒而慄。（圖／華映，2017.12.22）

為了演好這個角色，琪洽開拍前更足不出戶，揣摩角色的痛苦心境，其中一幕她把臉塗得慘白在鏡頭前直播，還發狂又哭又叫，演得相當出色，她更突破以往少女尺度演出床戲，表現大方毫不扭捏，在電影裡非常吸睛搶戲。

 

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字琪洽．安瑪達雅魍美網紅
史上最難　溫絲蕾14頁無間斷對白岡田准一爆結婚　喜帖曝光新娘是她

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan