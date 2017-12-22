圖／泰國女神「鬼上身」　直播發狂又哭又叫

泰國恐怖電影《魍美》，故事從一個網美自殺開始....，還真的邀請到泰國各色性感網紅演出，而泰國個性女神琪洽．安瑪達雅婫（Kitty-Chicha Amattayakul），也在片中飾演人氣網紅莫妮卡，17歲就出道的她，可是2010年時泰國美少女團體Kiss me five的一員呢。
她後來雖然因為個人學業關係退出團體，但在社群平台Istagram上卻相當活躍，擁有超過12萬粉絲追蹤，她也樂於時常分享生活裡的性格穿搭、出席各大時尚活動，還會分享許多私下練舞的影片，和網友及粉絲們互動頻繁，也是不折不扣的網紅。
在《魍美》中，琪洽也飾演直播粉絲數超高的人氣網美，個性活潑健談，性感且敢露敢秀，擁有迷人魅力，讓她在網路界快速走紅，並在社群媒體上展現出極度的自信，不在乎別人的意見，非常情緒化又瘋狂，甚至最後在鏡頭前直播自殺，化身厲鬼索命尋仇…。
▲▼琪洽．安瑪達雅抹白臉在銀幕痛哭，令人不寒而慄。（圖／華映，2017.12.22）
為了演好這個角色，琪洽開拍前更足不出戶，揣摩角色的痛苦心境，其中一幕她把臉塗得慘白在鏡頭前直播，還發狂又哭又叫，演得相當出色，她更突破以往少女尺度演出床戲，表現大方毫不扭捏，在電影裡非常吸睛搶戲。
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