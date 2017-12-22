圖／泰國女神「鬼上身」　直播發狂又哭又叫

泰國恐怖電影《魍美》，故事從一個網美自殺開始....，還真的邀請到泰國各色性感網紅演出，而泰國個性女神琪洽．安瑪達雅婫（Kitty-Chicha Amattayakul），也在片中飾演人氣網紅莫妮卡，17歲就出道的她，可是2010年時泰國美少女團體Kiss me five的一員呢。

她後來雖然因為個人學業關係退出團體，但在社群平台Istagram上卻相當活躍，擁有超過12萬粉絲追蹤，她也樂於時常分享生活裡的性格穿搭、出席各大時尚活動，還會分享許多私下練舞的影片，和網友及粉絲們互動頻繁，也是不折不扣的網紅。