宏都拉斯大選爭議 美賀耶南德茲連任

路透社報導，美國國務院發言人諾爾特（HeatherNauert）在聲明中指出：「依宏都拉斯最高選舉法庭（Supreme Electoral Tribunal）的宣布，我們祝賀總統耶南德茲（Juan Orlando Hernandez）在11月26日總統大選中勝出。」

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）儘管宏都拉斯在野黨指控上個月的大選舞弊，美國今天仍支持獲選舉法庭宣布勝選的盟友、現任總統耶南德茲連任成功。

法新社報導，國務院聲明表示：「我們呼籲最高選舉法庭透明且全面地審查各政黨所提出的任何異議。」聲明也提到，美方注意到美洲國家組織（OAS）和歐洲聯盟觀察員在這場爭議選舉中所發現的「違規行為」。

當局公告保守派耶南德茲以1.5個百分點領先差距，擊敗反對派候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）後，在宏國引爆抗議潮。

美聯社報導，當局公告耶南德茲勝選後，納斯拉亞指控大選舞弊。

選舉法庭於11月26日大選後公布的初步結果顯示，在當時已經開出的6成選票中，納斯拉亞顯著領先耶南德茲。但計票結果更新於神秘停擺超過一天後才恢復，接下來，納斯拉亞逐漸喪失領先優勢，最後翻盤落敗。（譯者：中央社何宏儒）1061222