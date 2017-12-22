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巴菲特合夥人說 比特幣是十足的瘋子 要像瘟疫一樣避

鉅亨網2017/12/22 23:54
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巴菲特的最佳夥伴孟格 (Charlie Munger) 對比特幣充滿疑慮。

在密西根大學羅斯商學院的一次會議中，93 歲的孟格被問到有關加密貨幣的觀點。

「我認為只要去想加密貨幣，就愚蠢無比，」孟格說。「這是壞人想出的壞點子，製造了瘋狂泡沫，讓人不辨是非，不事生產，一心只想不勞而獲。這非常不應該，有許多事情都不切實際，要像瘟疫一樣避開。比特幣就是其中之一，它是十足的瘋子。」

這位億萬富豪投資人進一步解釋了為何比特幣不是黃金的替代品。

「黃金具有極高的價值儲藏功能，因為人類無法發明更多的黃金，也無法輕易取得，所以具有稀有的優勢。但人類有辦法創造出更多的比特幣。他們說比特幣有原則，他們無法創造出更多比特幣。別相信他們，當有足夠好處，什麼壞事都會發生。」

孟格絕非近幾週唯一批評比特幣的投資界名人。

價值型投資人 Seth Klarman 上週五亦稱，數位貨幣只是一種投機性騙人工具。

孟格是全球最著名的投資人之一，也是巴菲特成功的重要夥伴。在成為波克夏海瑟威公司副董事長之前，他的投資記錄已經輝煌。由 1962 年至 1975 年，孟格的投資合夥公司平均每年報酬率達 20%，而 S&P 500 報酬率僅 5%。

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